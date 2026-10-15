Ospedaletti, domenica torna la Festa dei Nonni: giochi di una volta, laboratori, magia e merenda in piazza

Ospedaletti si prepara a celebrare il legame speciale tra nonni e nipoti con la terza edizione della “Festa dei Nonni”, organizzata dal settore Servizi Sociali del Comune e in programma domenica 18 ottobre in Piazza Europa. L’appuntamento prenderà il via alle 15.30 e proporrà un pomeriggio all’insegna del divertimento, della condivisione e della creatività, con attività pensate per coinvolgere insieme grandi e piccoli. Un’occasione per ritrovarsi, trascorrere del tempo in famiglia e riscoprire il valore dei rapporti tra generazioni, attraverso giochi, laboratori e momenti di convivialità.

Il programma si aprirà con i “Giochi di una volta”, per riportare in piazza passatempi e tradizioni che hanno accompagnato l’infanzia di tanti nonni e che potranno essere scoperti anche dai nipoti. Non mancheranno lo spettacolo e le magie del Mago Sasà, pronto a intrattenere il pubblico con i suoi numeri, e l’iniziativa “Impariamo a cucinare” con Nonna Ornella, che accompagnerà i partecipanti alla scoperta del piacere di preparare insieme qualcosa di buono. Spazio anche alla manualità e alla fantasia, con proposte che uniranno divertimento e apprendimento, offrendo a bambini e adulti la possibilità di condividere esperienze e imparare gli uni dagli altri.

Tra le attività previste figura anche il laboratorio floreale, con piccole composizioni realizzate dalle “Ragazze del Descu”, mentre Sabina curerà un laboratorio creativo aperto a grandi e piccoli. Un programma pensato per valorizzare la partecipazione e la collaborazione, trasformando la piazza in un luogo d'incontro e di festa per tutta la comunità. A rendere ancora più piacevole il pomeriggio ci sarà una merenda preparata da Nonno Aldo e dal Descu Spiaretè. Per tutti i partecipanti sarà inoltre possibile conservare un ricordo della giornata grazie a una foto ricordo della festa.

Alla manifestazione prenderà parte anche il Comitato Provinciale Unicef, presente con una postazione dedicata alla presentazione delle proprie iniziative e attività a favore dell'infanzia. Un'occasione per conoscere più da vicino i progetti e l'impegno dell'organizzazione nella tutela dei diritti dei bambini, affiancando ai momenti di svago un'attenzione particolare ai temi della solidarietà e della crescita.

La giornata si concluderà alle 18 con la Santa Messa nella vicina chiesa di Cristo Risorto, durante la quale sarà impartita una benedizione speciale a tutti i nonni presenti. Un momento di raccoglimento che chiuderà il pomeriggio dedicato alle famiglie, sottolineando il significato di una festa che vuole celebrare non soltanto il ruolo dei nonni nella vita dei nipoti, ma anche il loro contributo alla comunità, attraverso la trasmissione di affetti, esperienze e tradizioni.