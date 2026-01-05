Vallecrosia: domani pomeriggio all'oratorio Don Bosco terminano le festività con l'arrivo della Befana

Si chiude in allegria il periodo delle festività natalizie all’Oratorio Don Bosco di Vallecrosia. Domani, 6 gennaio, la comunità è invitata a partecipare a un pomeriggio di festa dedicato a bambini, ragazzi e famiglie, all’insegna della condivisione e del divertimento. I festeggiamenti prenderanno il via alle 16 con la tradizionale tombolata per tutta la famiglia, un gioco intramontabile capace di unire generazioni diverse, dai nonni ai più piccoli, tra premi e momenti di animazione.

Verso le 17 è atteso l’evento più atteso della giornata: l’arrivo della Befana. La simpatica vecchina farà tappa nel cortile dell’oratorio portando con sé sacchi colmi di doni per tutti i presenti, regalando sorrisi e stupore ai bambini. Per rendere il pomeriggio ancora più accogliente e contrastare il freddo invernale, i volontari dell’oratorio offriranno a tutti una merenda calda a base di cioccolata calda e panettone tradizionale.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per rafforzare il legame della comunità cittadina, in un ambiente sano e gioioso, scambiandosi gli ultimi auguri prima del rientro a scuola e al lavoro. L’appuntamento è quindi per domani dalle 16, presso i locali dell’Oratorio Don Bosco di Vallecrosia. Ingresso libero.