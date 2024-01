Vallecrosia, lo "Sbarco della Befana" si farà: ‘vecchierella’ attesa sul lungomare

Lo "Sbarco della Befana" a Vallecrosia si farà. Il maltempo che si è abbattuto ieri non ha compromesso lo svolgimento della manifestazione in programma oggi alle 14 sul lungomare Marconi.

L'evento, promosso dall'associazione Pescatori Amici del Mare e patrocinato dal comune di Vallecrosia, andrà in scena oggi come previsto. "Ieri a causa del maltempo è stata rinviata al 21 gennaio la manifestazione 'Aspettando la Befana' ma lo 'Sbarco della Befana' ci sarà oggi, come previsto" - fa sapere Emanuele Luccisano, presidente dell’associazione Pescatori Amici del Mare di Vallecrosia - "Ci tengo a ribadirlo per evitare una possibile confusione tra i due eventi".

"La Befana consegnerà caramelle a tutti i bimbi che saranno presenti sul lungomare di fronte all'ex ristorante Casablanca" - dice - "Vi sarà anche cioccolata calda offerta dalla Balena Bianca di Vallecrosia. Vi aspettiamo".