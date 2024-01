A Vallecrosia la Befana arriva sul lungomare a bordo di una barca (Foto e video)

Un successo lo "Sbarco della Befana" a Vallecrosia. Tanti bambini, nel primo pomeriggio di oggi, hanno atteso trepidanti l'arrivo della 'vecchierella' sul lungomare Marconi per ricevere le caramelle confezionate nella tradizionale calza.

La Befana è arrivata a bordo di un'imbarcazione, partita dalla sede dell'associazione Pescatori Amici del Mare, sulla strada 'in corteo', invece che dal mare come previsto a causa delle forti onde, e si è fermata davanti all'ex ristorante Casablanca. Ai presenti sono stati offerti anche dolcetti e cioccolata calda preparati dal ristorante Balena Bianca. Per l'occasione erano presenti anche il consigliere regionale Veronica Russo, il vicesindaco di Vallecrosia Marilena Piardi, l'assessore Patrizia Biancheri e i consiglieri comunali Enrico Amalberti, Fabio Perri e Mircko Valenti, la ponente emergenza protezione civile, Ponente Emergenza e la Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia.

L'evento è stato organizzato dall'associazione Pescatori Amici del Mare con il patrocinio del comune di Vallecrosia.