Ventimiglia, bimbi in festa per l'arrivo della Befana al teatro comunale (Foto e video)

Bimbi in festa a Ventimiglia per l'arrivo della Befana al teatro comunale. Ieri pomeriggio, in occasione dell'Epifania, prima è arrivata la 'vecchierella' della Protezione civile della città di confine che ha distribuito dolci ai bambini presenti.

Poi, sul palco del teatro comunale, è andato in scena lo spettacolo "Le 12 notti della Befana" di Habanera Teatro con Patrizia Ascione e Stefano Cavallini che ha divertito i bimbi presenti. Il teatro di figura con pupazzi animati in gommapiuma, burattini e un attore, ha, infatti, attratto e stupito i più piccini che alla conclusione dello spettacolo hanno posto tante domande alla Befana.

Infine, la Befana del Comitato Centro Cittadino di Ventimiglia ha distribuito cioccolata calda e dolciumi davanti al teatro comunale di via Aprosio, dove era allestito anche il mercatino d'antiquariato e vintage. Per l'occasione erano presenti il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro, il vicesindaco Marco Agosta, l'assessore Serena Calcopietro e i consiglieri comunali Gabriele Amarella e Roberto Parodi.