Ventimiglia, "Le 12 notti della Befana" in scena al teatro comunale

"Le 12 notti della Befana" di Habanera Teatro andranno in scena al teatro comunale di Ventimiglia. Lo spettacolo di e con Stefano Cavallini si terrà il 6 gennaio alle 16.

Si tratta di teatro di figura con pupazzi animati in gommapiuma, burattini e un attore, che userà tecniche varie. E' ispirato alla tradizione della Befana toscana e liberamente integrato con riferimenti alle diverse tradizioni regionali italiane ed europee.

"12 son le notti, dalla notte del 25 dicembre alla notte del 5 gennaio, in cui la Befana intraprende un viaggio che la porterà a riconquistare il suo ruolo che pian piano ha perso nella fantasia dei bambini occidentali a causa della televisione e della pubblicità. Per restituir loro la fantasia la Befana dovrà farsi aiutare dai bambini più poveri del mondo: africani, indiani, sud americani, russi e cinesi e alla fine riuscirà a ripartire carica di regali, appena in tempo per la notte del 5 gennaio, dopo aver attraversato in lungo e in largo tutta la Terra. Durante le notti in cui la Befana volerà accadranno cose e fatti che costelleranno tutto il viaggio". E' la trama del copione de "Le 12 notti della Befana", che ha vinto il primo premio Ribalte di Fantasia, edizione 2005, promosso dalla rivista di tradizioni popolari Il Cantastorie, dalla Fondazione Famiglia Sarzi e dal Centro Etnografico Ferrarese.