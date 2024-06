Festival di Sanremo 2025: Conti vorrebbe 'chiudere' alle 00.30, un'opportunità commerciale per la città?

Festival di Sanremo targato Carlo Conti che finisce a mezzanotte e mezza. Una buona o una cattiva notizia per il commercio della città dei fiori? La domanda, ovviamente, va girata alle categorie e agli operatori del settore ma, secondo i ben informati non può essere che una notizia positiva.

Già dai tempi di Pippo Baudo, infatti, la discussione era aperta tra chi voleva un Festival che finisse ad un’ora più ‘umana’ e chi invece voleva che si andasse fino a notte fonda. I cantanti e i loro staff sono ormai abituati a fare ‘toccata e fuga’ all’Ariston per la loro canzone e, quindi, rifugiarsi nel ristorante di fiducia per una buona cena, quasi sempre a base di pesce. Da questo punto di vista, quindi, cambierebbe poco per i ristoratori.

Ma, ovviamente, c’è tutto il ‘contorno’ di addetti ai lavori e anche il pubblico. Con una fine Festival poco dopo mezzanotte, questi potrebbero diventare potenziali clienti per bar e ristoranti, generando ulteriori possibilità di lavoro per tutti. Senza dimenticare la possibilità, come avveniva negli anni ’80 e ’90, di creare momenti musicali notturni come i famosi ‘PalaRock’ e ‘PalaMusic’ anche se i tempi sono cambiati ed è difficile portare esponenti della musica internazionale come accadeva in quei periodi.

Una scelta, quella di Carlo Conti se confermata, che farà sicuramente discutere e vedremo come verrà presa dal commercio matuziano, sempre molto attento alle dinamiche legate al Festival della Canzone, uno dei momenti più importante in chiave turistica e commerciale per Sanremo.