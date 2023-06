Sanremo: la carica dei 600 oggi sulla ciclabile per la 'Run for the Whales', vince il francese Gueydon (Foto e Video)

E’ il francese Julien Gueydon il vincitore della mezza maratona alla ‘Run for the whales’, la gara organizzata anche quest’anno a Sanremo e che ha visto la partecipazione di oltre 600 corridori, metà dei quali alla ‘mezza’ e gli altri distribuiti tra la 10 km e la ‘Family run’.

Gueydon si è imposto con il ragguardevole tempo di 1.12.46, battendo di quasi tre minuti il piemontese Lorenzo Perlo (di Bra) e il milanese Maicol Dolci, attardato di quasi 4 minuti. Tra le donne la ‘mezza’ è stata vinta da Romina Casetta, con il tempo di 1.25.29.

La Half Marathon, grazie alla fattiva collaborazione del CIV, è partita da San Lorenzo al Mare sulla pista ciclabile verso Sanremo, fino al traguardo posto al campo di atletica. I podisti, lungo il tracciato, hanno costeggiato il mare su un percorso molto veloce che si sviluppa in linea retta con un dislivello pressoché nullo.

Nella 10 km ha vinto Fabrizio Mancini, con il tempo 35.43, su Nicolas De Raco, attardato di quasi due minuti, e su Fabio Corradin, a 3 minuti. Tra le donne vittoria di Martina Festoi con il tempo di 41.29. La 10 Km ha preso il via al campo di atletica, fino alla zona dei Tre Ponti e ritorno mentre, la ‘Family Run’ ha interessato il tratto del lungomare sanremese.

L'evento sportivo rappresenta anche un momento di promozione turistica per il territorio e le sue bellezze. La manifestazione è nata nel 2016 su iniziativa dell'Istituto Tethys ONLUS in collaborazione con il Comitato Organizzatore della Sanremo Marathon. L'Istituto, al quale sarà devoluta parte delle iscrizioni, è un'associazione senza fini di lucro che si dedica allo studio e alla tutela dei mammiferi marini del Mediterraneo. A caratterizzare la Run for the Whales è infatti anche il messaggio di tipo ambientale legato alle balene ed ai delfini che vivono nel Mar Ligure.

Intanto sono state aperte le iscrizioni alla Sanremo Marathon, giunta alla sua sesta edizione, in calendario il 3 dicembre. Confermato anche per quest'anno il programma sportivo, che prevede la maratona e la mezza maratona (entrambe Fidal), la 10 Km non competitiva e la family run. Da oggi è quindi possibile assicurarsi un pettorale ad una delle tre gare, a tariffe agevolate, sul sito ufficiale della manifestazione www.sanremomarathon.it.