Sanità nell'entroterra: i sindaci delle valli chiedono il servizio di 'Infermiere di prossimità' (e non solo)

E’ stato considerato come “molto positivo”, dai sindaci dell’entroterra, l’incontro che si è svolto oggi a Dolceacqua, sul tema della ‘Assistenza sanitaria nelle aree interne: presente e futuro’.

All’incontro erano presenti, per contro della Regione, il vice Presidente Alessandro Piana e i Consiglieri Mabel Riolfo ed Enrico Ioculano. I sindaci delle valli Nervia, Argentina e Armea hanno espresso i classici problemi, soprattutto le distanze e il fatto di aver concentrato tutto sulle coste. In provincia c’è una sanità ‘anziana’ senza i ricambi necessari, con pazienti di una certa età che hanno un bisogno sempre maggiore.

“Il confronto è stato serrato ma importante – ha detto il sindaco di Pigna, Roberto Trutalli – e sono stato un po’ critico sulla ‘Casa della Salute’ di Ventimiglia. Ho infatti confermato che basta ristrutturare l’ex ospedale Santo Spirito e, invece, non si è fatto. Si poteva fare con un investimento minore e con un risultato importantissimo sul territorio”.

I sindaci hanno chiesto di allestire servizi nell’entroterra per evitare la migrazione verso gli ospedali, di persone che hanno patologie curabilissime a livello domiciliare. Sono stati chiesti servizi di prossimità come fatto per le analisi del sangue. Si potrà così evitare una affluenza esagerata sulla costa, creando un ‘filtro’ fondamentale visto che ci sono moltissimi codici bianchi e gialli per patologie non gravi, che potrebbero essere curati fuori dalle strutture ospedaliere.

Un altro problema affrontato è stato quello delle prenotazioni: i sindaci hanno chiesto un’integrazione alla riforma sanitaria del 1978, andando verso le nuove tecnologie come la medicina a distanza. “E’ stato un confronto serio e approfondito – hanno detto i sindaci – all’interno del quale abbiamo fatto sentire la nostra voce. Serve sicuramente il servizio dell’infermiere di prossimità, pur facendo un ragionamento complessivo su quello che serve”.

Si è parlato anche del servizio dell’elisoccorso, considerato molto positivamente per la celerità con cui opera, in particolare nell’entroterra. “Vogliamo ringraziare chi ha organizzato la riunione di oggi – hanno terminato i sindaci dell’entroterra – perché è importantissimo parlare di argomenti così scottanti per tutta la popolazione. Non sprechiamo appuntamenti come quelli di oggi e, anzi, ripetiamoli per risolvere i problemi che sono sul tavolo”.