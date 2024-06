Sanremo: smantellamento della linea filoviaria, interviene il candidato a sindaco Erica Martini

“In questo lungo periodo di campagna elettorale ho avuto la fortuna di incontrare ed ascoltare moltissimi concittadini. Mi hanno sollecitato risposte alle loro molteplici esigenze”. Interviene in questo modo Erica Martini, candidata a sindaco di Sanremo per ‘Indipendenza!’.

“Uno degli argomenti più coinvolgenti – prosegue - è decisamente relativo allo smantellamento della linea filoviaria. Dalla semplice ‘nostalgia’ a considerazioni di carattere più economico ed ecologico. E sono esattamente le stesse che condivido assolutamente. E la prova provata sono i numerosissimi interventi prodotti anche a nome del movimento ‘Indipendenza!’ che sostiene la mia discesa in campo. Non avendo ancora riferimenti politici che potessero intervenire in merito ci siamo così rivolti via via ai ‘santi in paradiso’ degli altri. Ottenendo solo mancate risposte e nessuna considerazione. Ricordo allora, oltre ad una petizione che ha riscosso un notevole successo, i numerosi ed accorati interventi, il disperato tentativo di coinvolgere l’assessore regionale, autorevole esponente di ‘Fratelli d’Italia’ che, grazie ad una normativa regionale che abbiamo più volte ricordato, invece di limitarsi ad un’espressione di resa (‘e’ un peccato che Sanremo perda la filovia’), avrebbe probabilmente potuto intervenire per almeno sospendere i lavori di smantellamento”.

“Così come la nostra lettera al Ministro dei trasporti Salvini (Lega) – termina Martini - datata 8 aprile dove chiedevamo il suo intervento per bloccare i lavori propedeutici alla fine ingloriosa della stessa linea. Chi poteva e doveva fare qualcosa non lo ha fatto! I cittadini di Sanremo ne traggano le debite conseguenze quando, a giorni, saranno chiamati ad esprimere la loro fiducia”.