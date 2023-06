Ventimiglia, lo Yacht Club inaugura la nuova sede al porto di Cala del Forte (Foto e video)

E' stata inaugurata, questa sera, al porto turistico di Cala del Forte di Ventimiglia la sede dello Yacht Club Cala del Forte alla presenza di autorità civili e militari e dei soci del club.

La nuova sede è stata benedetta dal parroco della chiesa di Sant'Agostino don Ferruccio. “E’ la nostra nuova sede, anche se è la prima sede ufficiale del nostro club fondato undici anni fa“ - dice Emiliano Gusmitta, presidente dello Yacht Club Cala del Forte di Ventimiglia - “Eravamo in attesa che il porto prendesse vita e che potessimo avere questo spazio che abbiamo ottenuto tramite il Comune”.

Il taglio del nastro, invece, è stato eseguito dal neosindaco della città di confine. “Grazie anche alla collaborazione del Comune e al lavoro del Commissario, che proseguiremo con la nuova amministrazione, apre questa sede importante perché sarà un ritrovo per i ventimigliesi ma non solo” - commenta il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro - “Noi pensiamo che il nostro porto sia un volano turistico e ci impegneremo di più per connetterlo con il resto del contesto urbano”.