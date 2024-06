Sanremo: una settimana al voto, ieri in 300 per l'incontro con Alessandro Il Grande e Adriana Cutellè (Foto)

Oltre 300 persone si sono ritrovate nel parco dell'Hotel Alexander per uno degli ultimi eventi di campagna elettorale dei candidati consiglieri Alessandro Il Grande e Adriana Cutellè.

Davanti al sindaco uscente Alberto Biancheri e al candidato sindaco della Coalizione Civica Alessandro Mager, i due candidati consiglieri nella lista Sanremo al Centro hanno tracciato un bilancio di questi anni e hanno posto l'accento sulle prime attività di cui ci si dovrà occupare da giugno con la nuova amministrazione: “E' stato fatto un lavoro veramente importante, una base su cui proseguire e implementare. Sulla sicurezza, tema di cui mi sono occupato direttamente in questi anni, abbiamo fatto un lavoro che non ha precedenti e il miglioramento è oggi sotto gli occhi di tutti. Abbiamo ereditato una città nel 2014 che aveva grosse problematiche di sicurezza, a partire dal centro storico abbandonato a se stesso, con un sistema di videosorveglianza obsoleto e mal funzionante di solo trenta telecamere malfunzionanti. Dopo 10 anni di lavoro, sacrificio e impegno abbiamo il Corpo di Polizia Locale profondamente rinnovato, il sistema di videosorveglianza cittadino di Sanremo, che ha permesso alle Forze dell'Ordine numerosi interventi determinanti ed è divenuto un forte strumento di deterrenza – spiegano Alessandro Il Grande e Adriana Cutellè di Sanremo al Centro - è un fiore all'occhiello, uno dei più capillari d'Italia, e conta oltre 470 telecamere ad alta definizione collegate alle centrali operative. Siamo noi, e non altri che quando hanno amministrato Sanremo non hanno fatto nulla, ad avere la credibilità per nuovi progetti. E lo faremo: col tesoretto di 15 milioni che lascia l'amministrazione Biancheri, una delle prime azioni sarà andare ad implementare la rete con nuovi ripetitori e la fibra in zone collinari, per avere anche lì, capillarmente, una copertura".

“Anche sul tema igiene urbana si può fare un discorso analogo - hanno proseguito Il Grande e Cutellè -. Le migliorie di cui necessita il sistema, specialmente in alcune zone più densamente popolate, sono le isole ecologiche informatizzate. Le promettono tutti ma sono già state ottenute dall'amministrazione Biancheri: 80 nuove isole ecologiche, del valore di milioni di euro, ottenute tramite PNRR. L'amministrazione che subentrerà a giugno dovrà solo collocarle. Allora ci chiediamo: ha più credibilità chi ha portato la differenziata al 62% e oggi ha ottenuto 80 nuove isole ecologiche informatizzate, o chi promette questo ma ha lasciato una città che era al 29% di raccolta di differenziata, che aveva cassonetti pieni di rifiuti indifferenziati a ogni ora del giorno e della notte e che per smaltire i rifiuti sbancava colline per fare nuove discariche?”.

“Sono realmente onorato che Alessandro Il Grande e Adriana Cutellé abbiano scelto di candidarsi in Sanremo al Centro, una delle liste che sostengono la mia candidatura a Sindaco di Sanremo. Con la loro esperienza e le loro conoscenze potremo fornire ai sanremesi ulteriori importanti risposte, per rendere la città ancora migliore" ha dichiarato Alessandro Mager, candidato sindaco.

Presente all'evento anche il sindaco uscente Alberto Biancheri: “Alessandro e Adriana sono con me da dieci anni. Sono due persone di valore e di esperienza. Due persone che fanno poche parole ma che quando prendono un impegno lottano fino a portarlo a termine. E' questo che chiedono i cittadini, ed è questo di cui ha bisogno oggi Sanremo”.