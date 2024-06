Elezioni Amministrative: Sport e natura, la visione di Fulvio Fellegara per le attività outdoor

Sanremo, con la sua posizione geografica e climatica unica, offre un ambiente ideale per una vasta gamma di sport all'aria aperta, dalle attività marine a quelle montane. Fulvio Fellegara, candidato sindaco di Sanremo, intende valorizzare queste potenzialità per promuovere un turismo eco-sostenibile e destagionalizzato, capace di attirare visitatori durante tutto l'anno.

“Sanremo, come molti comuni costieri liguri, gode di caratteristiche uniche che permettono la pratica di numerose attività outdoor tutto l'anno, tra cui il ciclismo su strada, la corsa, il nuoto, la vela e il canottaggio. Queste attività non solo favoriscono un turismo eco-sostenibile, ma si integrano perfettamente con le manifestazioni turistico-sportive di rilievo regionale e nazionale che intendiamo inserire nel calendario delle manifestazioni,” afferma Fellegara.

Una delle proposte chiave di Fellegara è la creazione di parchi tematici per gli amanti della corsa e delle passeggiate, con percorsi segnalati adatti sia ai neofiti che agli esperti, immersi in uno scenario naturale di straordinaria bellezza. Inoltre, intende promuovere il recupero dei sentieri storici, come suggerito dalla guida di Bartolomeo Asquasciati, e creare collegamenti trasversali alla pista ciclabile, integrando percorsi per mountain bike.

La manutenzione della pista ciclabile, insieme alla cura del verde e dei servizi, è un altro punto centrale del programma di Fellegara. È necessario un piano di sviluppo per realizzare il giardino lineare previsto dal progetto iniziale, con aree verdi attrezzate, servizi igienici, posti tappa, ostelli per ciclisti e accessi al mare. Inoltre, dove possibile, saranno studiati e previsti percorsi pedonali connessi alla ciclabile, inclusi nuovi tracciati pedonali naturalistici come quello dalla spiaggia di Bussana Mare fino a Bussana Vecchia”, prosegue il candidato.