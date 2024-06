Elezioni Amministrative: nel programma del candidato Gianni Rolando spazio alla “SanremoYoung”

“I giovani sono il nostro futuro, bisogna aver cura delle loro esigenze ed essere disponibili al discorso e al dialogo. Per questo motivo - afferma Rolando -, vogliamo istituire la Consulta dei Ragazzi, organo consultivo dell’amministrazione comunale, per l’attuazione delle politiche giovanili".

"E ancora la progettazione di una “Sanremo dei Talenti” Fab Lab per start up, giovani artigiani, agricoltori e artisti. Ma non solo - conclude Rolando - agevolazioni per l’imprenditoria giovanile: uno sconto per il primo anno sulle imposte comunali per l’apertura di nuove attività da parte di under 30.”