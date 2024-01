"Sbarco della Befana" a Vallecrosia, la ‘vecchierella’ porta caramelle ai bimbi

A Vallecrosia si terrà lo "Sbarco della Befana". Andrà in scena sabato prossimo, il 6 gennaio, alle 14 sul lungomare Marconi.

L'evento è promosso dall'associazione Pescatori Amici del Mare ed è patrocinato dal comune di Vallecrosia. "Sabato 6 gennaio, a partire dalle 14, organizziamo lo sbarco della Befana" - fa sapere Emanuele Luccisano, presidente dell’associazione Pescatori Amici del Mare di Vallecrosia - "Ci saranno tantissime caramelle confezionate nella tradizionale calza".

L'imbarcazione della 'vecchierella’ che consegnerà caramelle ai bambini partirà dalla sede dell'associazione Pescatori Amici del Mare e sbarcherà sulla spiaggia di fronte all'ex ristorante Casablanca. "Il direttivo desidera ringraziare tutti i partecipanti all’evento tra cui Eurospin, Conad e Despar, la Balena Bianca di Vallecrosia, che offrirà una cioccolata calda a tutti i presenti, e la protezione civile che sarà a supporto allo sbarco sulla spiaggia di fronte all'ex Casablanca come negli anni passati" - sottolinea Luccisano - "Un ringraziamento va anche alla mia associazione per essere stata sempre presente in qualsiasi evento svolto negli anni e sicuramente sarà presente anche nei prossimi. Infine, desidero augurare un buon inizio d'anno a tutti".