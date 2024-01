'Un piccolo dono per le feste', Fratelli d’Italia vallecrosia crea l’iniziativa a favore dei cittadini

Sabato dalle 10 alle 12, presso il Solettone a Vallecrosia, il Circolo di Fratelli d'Italia della città sarà presente, al fine di dar corso all’iniziativa 'Un piccolo dono per le feste', gli iscritti e militanti, infatti, intendono donare ai cittadini e non solo un piccolo omaggio con la finalità di porgere gli auguri di un buon anno nuovo.



"Le feste sono un momento di gioia, di condivisione, ma anche di riflessione - si spiega nel comunicato -. Riflettiamo sui valori che questi giorni portano con sé: l'amore verso il prossimo, la solidarietà, il calore umano e la generosità. In un mondo che corre veloce, spesso dimentichiamo l'importanza di fermarci un attimo per guardare intorno a noi, per tendere una mano a chi ne ha bisogno, per condividere un sorriso, per essere, semplicemente, umani.



La nostra iniziativa di quest'anno, quella di donare un regalo a ogni cittadino, nasce proprio da questi valori. Questo gesto rappresenta anche un impegno da parte nostra, come membri del Circolo di Fratelli d'Italia, di mantenere vivi questi valori non solo durante le festività natalizie, ma per tutto l'anno. Siamo qui per ascoltare, supportare e lavorare insieme per il bene comune. Saranno presenti la consigliera regionale Veronica Russo, il consigliere comunale e responsabile enti locali della provincia di Imperia Fabio Perri, il consigliere comunale e responsabile terzo settore della provincia di Imperia Mirko Valenti e il coordinatore cittadino del partito Alfonso Bruno.

In conclusione, nell’invitare la nostra comunità a presenziare per cogliere l’occasione di scambiarci gli auguri , esprimiamo i più sinceri auguri di un buon anno nuovo sereno e gioioso a tutti coloro che non riusciranno ad intervenire e alle loro famiglie".