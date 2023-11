Sanremo: due villette in costruzione, il Comune ottiene la ristrutturazione di un marciapiede di via Padre Semeria

E’ stata approvata, dalla Giunta comunale di Sanremo, una pratica che, grazie allo scomputo della costruzione di due villette, consentirà il restyling di una importante porzione di rettilineo di via Padre Semeria, che presenta gravi avvallamenti sia sull'asfalto che sul marciapiede, a causa delle radici dei pini marittimi.

Verrà realizzato un nuovo marciapiede su tutto il rettilineo a ridosso della curva delle acque minerali, di fronte ad una serie di negozi presenti nella zona, con la riqualificazione dell’area. Si tratta del primo lotto di lavori che garantirà nuovamente il passaggio pedonale, con l’installazione di sottoservizi e la riqualificazione dell’intero rettilineo. Saranno rimossi gli attuali alberi e impiantati quelli nuovi.

Per consentire i lavori verranno versati 52mila euro per gli oneri di urbanizzazione previsti e altrettanti per la realizzazione del lavoro pubblico. Si tratta di una pratica che si ripete spesso nella città dei fiori, come avvenuto negli ultimi mesi anche n altre zone.

L’assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Donzella, ha confermato che da palazzo Bellevue vengono da tempo chiesti interventi economici di questo genere a chi chiede di costruire in zone edificabili, in modo da garantire oltre agli oneri di urbanizzazione, anche lavori di pubblica utilità.