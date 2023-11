Via al bando per l'11ª edizione del “Premio Internazionale di Letteratura Casinò di Sanremo - Antonio Semeria“

Via al bando di partecipazione all'11ª edizione del “Premio Internazionale di Letteratura Casinò di Sanremo - Antonio Semeria“ 2024. “ Compiuto il giro di boa del decennale il Premio, che completa l’offerta culturale della Casa da Gioco, ripresenta rinnovate prospettive di espressione e forme di partecipazione ” dichiarano gli organizzatori. Sono presenti sezioni dedicate alla poesia, alla narrativa nazionale e internazionale, alla saggistica con una grande attenzione alle tematiche legate alla eco sostenibilità, alla terra, alla scienza come filo di Arianna, e quella focalizzata sul prossimo anniversario che riguarda i 120 anni del Casinò di Sanremo riservata a racconti inediti. Il palmares viene impreziosito dai Gran Trofei e dal Riconoscimento alla Carriera che nel 2023 è stato attribuito al regista, scrittore autore Pupi Avati.

“Si apre una nuova edizione con l’entusiasmo di accogliere tante opere che andranno ad arricchire il patrimonio letterario di questo Premio, attento agli esordienti come al messaggio che promana da scrittori già affermati - commenta il presidente del Cda del Casinò di Sanremo Giancalo Ghinamo insieme ai consiglieri Lucia Artusi ed Eugenio Nocita - il Premio Semeria rinsalda i legami con il nostro passato forte della tradizione culturale, naturale emanazione dei Martedì Letterari, che hanno superato i 91 anni di attività. Dopo aver ricordato il centenario calviniano attraverso l’apposita sezione da cui è promanata l’antologia di racconti premiati che rimarranno nella storia del Premio, avremo per il prossimo biennio una sezione dedicata alle creazioni inedite incentrate sulla storia e la vocazione culturale del Casinò, che nel 2025 raggiungerà i 120 anni di attività. Concludo ringraziando il presidente del Premio il prof. Stefano Zecchi, il presidente del Comitato d’onore il signor prefetto dott. Valerio Massimo Romeo, il nuovo componente della Giuria l’avv. Prof. Tito Lucrezio Rizzo e tutti i giurati per l’importante apporto nella crescita di questo Premio, momento di coesione e di accrescimento letterario e spirituale”.

La scadenza per presentare gli elaborati inediti è fissato al 30 aprile con premiazione, al momento, a giugno, mentre per gli elaborati editi è stabilita il 30 maggio con premiazione a settembre.