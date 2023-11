Giornata nazionale degli alberi, i bimbi di San Biagio della Cima visitano un ulivo del 1600 (Foto e video)

Gli alunni della scuola primaria di San Biagio della Cima celebrano la Giornata nazionale degli alberi visitando un ulivo del 1600. Accompagnati dagli insegnanti e dai nonni vigili, i bambini hanno fatto una gita in collina con pic nic in mezzo alla natura per ammirare la grandezza e la bellezza di un ulivo antico coltivato da due cittadini, Gaetano e Cristina, hanno poi cantato e disegnato l'antico albero ispirati da frasi tratte dai libri dello scrittore Francesco Biamonti, attento e sensibile osservatore delle magiche ed indefinite atmosfere che regala il paesaggio. Per l'occasione era presente anche l'assessore Massimo Biancheri.

Un'iniziativa organizzata dalla scuola del paese in collaborazione con il Comune, l'associazione Amici di Francesco Biamonti e la nuova associazione 'di quelli di una certa età'. "Quest'anno abbiamo celebrato la Festa dell'albero in collina dimostrando come altre persone si prendono cura degli alberi piuttosto grandi" - dice l'assessore Massimo Biancheri - "Un'iniziativa organizzata per sensibilizzare i bambini a rispettare l'ambiente. Anche quest'anno gli alunni della scuola primaria hanno ricercato frasi sugli ulivi dello scrittore Francesco Biamonti".

In un luogo magico, immerso nella natura, vi è, infatti, un antico ulivo dal quale si può ammirare San Biagio della Cima. L'albero si trova nella proprietà dei signori Gaetano e Cristina che con tanto amore si sono sempre presi cura dell'ulivo. "E' stata un'occasione per far conoscere l'ulivo, piantato dai benedettini nel 1600, e la sua storia ai bambini" - commentano i coniugi Croesi, Gaetano e Cristina - "Hanno potuto ammirare quanto un albero può diventare grosso nel tempo e come è importante prendersene cura".

Gli alunni delle scuole di San Biagio durante l’anno scolastico lavorano costantemente a progetti finalizzati al rispetto dell’ambiente e alla sensibilizzazione artistico-letteraria. "I bambini dell’infanzia, invece, seguiranno un progetto di sensibilizzazione alla natura attraverso un percorso di pittura con un pittore autoctono: Agostino Longo" - fa sapere l'assessore Massimo Biancheri.