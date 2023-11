San Biagio della Cima, i bimbi dell’infanzia dipingono con il pittore Agostino Longo (Foto)

Gli alunni della scuola dell’infanzia di San Biagio della Cima celebrano la Giornata nazionale degli alberi dipingendo insieme al pittore Agostino Longo.

Un'iniziativa organizzata dalla scuola del paese in collaborazione con il Comune per sensibilizzare i più piccoli al rispetto dell’ambiente e della natura. "I bambini dell’infanzia, in occasione della Giornata nazionale degli alberi, il 21 novembre hanno seguito, su proposta dell'assessore Massimo Biancheri, un progetto di sensibilizzazione alla natura attraverso un corso di pittura con il pittore Agostino Longo" - fa sapere la maestra Angela della scuola dell’infanzia di San Biagio della Cima - "Si è trattato, perciò, il tema dell'albero, in particolar modo del connubio tra arte e natura. Il pittore, nel pomeriggio, è venuto nella nostra scuola con il suo cavalletto e la sua tela e ha dipinto su un quadro un paesaggio con un albero contemporaneamente ai bambini di cinque anni che, osservando l'artista, hanno dipinto anche loro un albero. Per i bambini è stata un'esperienza molto bella".

Le scuole di San Biagio durante l’anno scolastico lavorano costantemente anche a progetti finalizzati alla sensibilizzazione artistico-letteraria. "Oggi il pittore è tornato nella nostra scuola per consegnarci e regalarci il suo quadro finito, che verrà appeso nell'edificio insieme ai dipinti che i bimbi hanno realizzato" - dice la maestra - "L'iniziativa è legata alla manifestazione 'D'Autunno Francesco'. Lo scrittore Francesco Biamonti era, infatti, un attento e sensibile osservatore delle magiche ed indefinite atmosfere che regalano il paesaggio e la natura".

L'iniziativa che ha visto protagonisti i bimbi è collegata alla manifestazione 'D'Autunno Francesco' che andrà in scena dal 25 novembre al 9 dicembre a San Biagio della Cima. "Sabato 25 novembre alle 16.30 presso il centro polivalente 'Le Rose' verrà presentato il libro 'Calvino, Biamonti, Magliani. Il racconto del paesaggio, lo sguardo, la luce' di Luigi Marfè, Claudio Panella, Luigi Preziosi e Fabrizio Scrivano. Per l'occasione interverranno Marino Magliani e Luigi Preziosi. Alle 18.30, invece, presso 'U Bastu' vi sarà l'inaugurazione della mostra fotografica 'Il racconto del paesaggio ligure'. In esposizione foto di Ario Calvini, Matteo Carassale e Umberto Germinale" - aggiunge l'assessore Massimo Biancheri - "Domenica 26 novembre alle 9.30, davanti al Comune, prenderà il via un itinerario a piedi, che durerà circa tre ore, sui luoghi di Francesco Biamonti, accompagnato da letture tratte dai suoi libri. E' necessario munirsi di scarpe da trekking".

"Sabato 9 dicembre, invece, alle 16.30 presso il centro polivalente Le Rose si terrà una conferenza del professor Claudio Fontana sul tema 'Lo spazio del pensiero nell'enciclopedia di Italo Calvino'" - svela l'assessore Biancheri - "Giovedì 28 dicembre alle 16.30, sempre al centro polivalente Le Rose, si terrà, inoltre, la presentazione del volume 'Francesco Biamonti, le carte, le voci, gli incontri' a cura di Matteo Grassano e Claudio Panella. Interverranno Matteo Grassano, Simona Morando, Claudio Panella e Corrado Ramella. Seguirà, poi, un momento conviviale".