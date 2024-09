Il funerale di Gaetano Croesi sarà nella chiesa di San Biagio

Sarà oggi alle 15.30 il funerale di Gaetano Croesi, anima artistica della località di San Fernian a San Biagio della Cima morto all'età di 80 anni.

La santa messa verrà celebrata presso la chiesa di San Biagio situata lungo la provinciale vicino al cimitero.

La comunità potrà, perciò, dire addio al benvoluto Gaetano ricordato da tutti come un'anima sensibile e solidale, un grande viaggiatore e promotore della Giornata nazionale degli alberi. Per l'occasione accoglieva, infatti, nella sua proprietà gli alunni della scuola primaria di San Biagio della Cima per mostrare un ulivo del 1600 coltivato con tanto amore da lui e da sua moglie Cristina.