Imperia: corso di aggiornamento obbligatorio per gli amministratori di condominio

La Confederazione provinciale degli amministratori di condominio Confaico Imperia, ha organizzato come ogni anno il corso di aggiornamento obbligatorio per gli amministratori di condominio che intendano mantenere il proprio titolo in regola, ottemperando il Decreto Ministeriale. La mancanza della certificazione può comportare la decadenza dall'incarico anche su richiesta di un solo condomino e l'eventuale richiesta di risarcimento danni.

Il corso di aggiornamento deve avere una durata documentabile di almeno 15 ore, che verranno diluite nel corso dei prossimi mesi in modo da mantenere sempre aggiornati gli amministratori, in virtù delle importanti e continue novità legislative che avverranno nei prossimi mesi (leggi di bilancio, bonus fiscali, aggiornamenti giurisprudenziali, novità legislative).

Le lezioni, verranno così distribuite:

lunedì 27 novembre 2023 dalle 18.00 alle 20.00

lunedì 04 dicembre 2023 dalle 18.00 alle 20.00

lunedì 11 dicembre 2023 dalle 18.00 alle 20.00

lunedì 18 dicembre 2023 dalle 18.00 alle 20.00

lunedì 15 gennaio 2024 dalle 18.00 alle 20.00

lunedì 22 gennaio 2024 dalle 18.00 alle 20.00

lunedì 29 gennaio 2024 dalle 18.00 alle 20.00

lunedì 05 febbraio 2024 dalle 18.00 alle 20.00

lunedì 12 febbraio 2024 dalle 18.00 alle 20.00

lunedì 19 febbraio 2024 dalle 18.00 alle 20.00

Le lezioni, supervisionate dal Responsabile Scientifico, nonché Presidente dell’Associazione Provinciale Avv. Giuseppe Acquarone, sono tenute da formatori esperti provenienti da diversi ambiti professionali, per garantire un approccio multidisciplinare agli argomenti trattati. La prima lezione verterà sui seguenti temi:

· “Breve presentazione delle novità del corso di aggiornamento per amministratori di condominii e di immobili – Anno 2023-2024”. (Avv. Giuseppe Acquarone)

· "Novità giurisprudenziali sul condominio” (Avv. Giuseppe Acquarone)