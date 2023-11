Doppio appuntamento per Eleonora Rubino ad OliOliva 2023 e a inaugurazione del ‘Frantoio per passanti’ dell’Antica Azienda Raineri di Chiusanico

La scrittrice Eleonora Rubino è stata presente con il suo libro ‘La disciplina giuridica del marchio nel settore agroalimentare: DOP, IGP, Made in Italy, Prodotti Liguri e focus sull’Oliva Taggiasca’ (tab edizioni, 2023) alla manifestazione di OliOliva di Imperia 2023 nello stand di CNA Imperia e nello stand del Comune di Bajardo. Rubino è stata inoltre invitata da CNA a presentare il suo volume in occasione dell’inaugurazione del ‘Frantoio per passanti’ presso l’Antica Azienda Raineri di Chiusanico sabato scorso. Dopo la dimostrazione dell’attività di frangitura ad opera del proprietario dell’azienda, Eleonora Rubino ha presentato il suo libro all’interno del Museo Raineri e ha proposto al pubblico un intervento tratto dalla sua monografia dedicato all’olio di oliva evidenziandone le caratteristiche organolettiche, le proprietà salutistiche, il profondo legame tra qualità, territorio, fattore umano e soffermandosi sull’Olivicoltura ligure e sull’Oliva Taggiasca, varietà di oliva tipica del Ponente Ligure che racchiude in sé i valori e i sapori del territorio, una delle cultivar d’oliva più celebri in Italia e nel mondo, indicandone i caratteri storici e l’iter per la sua tutela giuridica.

“Sono particolarmente soddisfatta – spiega Eleonora Rubino – per essere stata presente con il mio libro in una manifestazione così importante come OliOliva, evento principe dell’autunno ligure, di grande rilevanza territoriale, nazionale e particolarmente atteso anche dagli stranieri. Una 23a edizione che si è svolta nello stesso anno in cui è giunto il via libera del Ministero all’IGP delle olive taggiasche e nell’anno in cui si celebra il Centenario della Città di Imperia, circostanze così significative che hanno contribuito a rendere l’evento ancora più speciale e memorabile”.



Una rassegna dedicata all’olio d’oliva ma anche ai prodotti tipici del territorio, tematiche trattate anche nel libro di Rubino in cui - oltre ad essere esaminati i tipi di marchi utilizzati nel settore agroalimentare tra cui DOP, IGP e STG, oltre ad essere individuati altri segni del territorio come PAT e De.Co. ed evidenziato il tema del Made in Italy - viene riservata una particolare attenzione ai prodotti agroalimentari della Liguria, con approfondimenti giuridici e storici culturali, in un’ottica di promozione e valorizzazione delle eccellenze del territorio e delle realtà locali liguri, occupandosi non solo di Olio di Oliva, a cui è dedicata una parte e un focus sull’Oliva Taggiasca, ma anche di altri prodotti tipici liguri.

“Ringrazio il Presidente di CNA Imperia Michele Breccione Mattucci e il Direttore di CNA Imperia Luciano Vazzano per l’interesse dimostrato – conclude l’autrice -, per avermi invitata a presentare il mio libro e per avermi ospitato nello stand di CNA. Ringrazio l’Azienda Raineri per l’accoglienza e rivolgo un ringraziamento al Sindaco di Bajardo Remo Moraglia per avermi invitato ad essere presente con il mio libro nello Stand del Comune di Bajardo dopo il successo riscontrato nella Giornata Nazionale della Camminata tra gli Olivi, svoltasi a Bajardo lo scorso 29 ottobre, nell’ambito della quale ho presentato il mio libro”.