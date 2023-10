Riva Ligure: gli alunni della primaria “Pertini” alla scoperta dei cetacei

Un mare di grembiulini blu che seguono attentamente la lezione sui cetacei del Mediterraneo. Ecco lo scenario che mercoledì 18 ottobre si è potuto apprezzare alla scuola primaria “Sandro Pertini” di Riva Ligure dell'Istituto Comprensivo di Riva Ligure e San Lorenzo al Mare.

Tutte le classi della primaria, dalla prima alla quinta, hanno seguito i video, le slide e le spiegazioni della dottoressa Barbara Nani, docente ed educatrice esperta e prima persona a portare il whale watching in Liguria. Una lezione interattiva, che ha visto i bimbi rispondere alle domande, toccare con mano un vasetto di vero krill, giocare ad #appiccicalabalena su un telone che rappresentava il fondale del Mar Ligure.

"Alcuni bambini hanno dimostrato una preparazione ed una "passione" per l'argomento davvero sorprendente - commenta Barbara Nani - segno che l'attività delle docenti è riuscita non solo a preparare futuri biologi marini, ma anche ad ottenere l'obiettivo più importante, educare e sensibilizzare le generazioni future sulla tutela dell'ambiente marino".

L'iniziativa, svolta dal team di Costa Balenae del Centro Provinciale di Formazione "G. Pastore", è stata finanziata dal Comune di Riva Ligure, nell'ambito delle attività di educazione ambientale previste dalla Bandiera Blu e dalla Bandiera Verde FEE.