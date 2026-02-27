Premio ASPASIA CNA Impresa Donna: Malika Ayane e Manuela Nicolosi celebrate per ingegno, talento e coraggio

Nel cuore simbolico della città della musica e delle grandi emozioni, CNA Impresa Donna ha conferito il Premio “ASPASIA – L’In-Genio è Donna” a due protagoniste straordinarie del nostro tempo: Malika Ayane e Manuela Nicolosi. Il riconoscimento, promosso in collaborazione con CNA Artistico e Tradizionale, si inserisce in un anno dal forte valore simbolico: CNA celebra infatti gli 80 anni dalla fondazione, anniversario che coincide con gli 80 anni dal riconoscimento del diritto di voto alle donne in Italia. Un intreccio di ricorrenze che richiama una parola chiave: conquista.

La consegna del Premio si è svolta in due momenti distinti. Malika Ayane è stata premiata nella sede di CNA Imperia, a ridosso del Teatro Ariston, cornice iconica per celebrare un’artista che ha trasformato la sensibilità in linguaggio universale, coniugando eleganza espressiva e responsabilità sociale. Il suo percorso testimonia un impegno civile riconosciuto anche dalle collaborazioni solidali e dal ruolo di ambasciatrice per Oxfam. Manuela Nicolosi ha ricevuto il Premio a CasaSanremo, spazio di incontro e dialogo durante la settimana del Festival. La sua carriera internazionale – tra Olimpiadi, competizioni FIFA e UEFA – l’ha resa la prima italiana ad arbitrare una finale di Coppa del Mondo femminile e componente della storica terna tutta femminile della Supercoppa UEFA maschile, abbattendo barriere di genere e aprendo nuove strade.

Alla presenza del Presidente CNA Imperia Graziano Poretti e del Direttore Luciano Vazzano, i Premi sono stati consegnati dalla Presidente nazionale CNA Impresa Donna Maria Triolo, dalla Responsabile nazionale Cristiana Alderighi, dalla Presidente di CNA Artistico e Tradizionale Elena Balsamini e dalla Responsabile Simona Micheli. Il Premio ASPASIA diventerà itinerante e sarà affiancato da un’opera unica di artigianato artistico realizzata da una donna artigiana, simbolo del saper fare che unisce creatività, identità e competenza.

«Con questo riconoscimento vogliamo dare valore al valore: premiare donne che con il loro talento generano cambiamento», ha dichiarato la Presidente Maria Triolo. Nel ringraziare CNA e le realtà coinvolte, una delle premiate ha sottolineato: «Ricevere il Premio ASPASIA è un grande onore: celebra l’ingegno femminile come forza generativa capace di trasformare la società. Ogni conquista personale fa parte di una storia collettiva». A chiudere le premiazioni il Direttore Luciano Vazzano: «Celebrare queste donne in luoghi simbolici significa ribadire che il talento femminile non è un’eccezione ma una ricchezza strutturale del Paese. Sostenere l’impresa femminile è una scelta strategica per lo sviluppo e per la qualità della nostra democrazia».