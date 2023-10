Linux Day torna a Imperia con la giornata dell’informatica libera: promozione del software libero

La promozione del cosiddetto Software Libero, che può essere utilizzato, esaminato, modificato e copiato senza alcun tipo di vincolo economico o burocratico, sarà al centro del Linux Day in programma domani a Imperia presso i locali del circolo Arci “Campo delle Fragole” in viale Matteotti 31 a Porto Maurizio.

La manifestazione dedicata al mondo dei computer e dei programmi che li fanno funzionare andrà in scena dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 con ingresso libero e permetterà di conoscere la realtà dei sistemi operativi GNU/Linux, presentati come valida e gratuita alternativa ai tradizionali (e costosi) Windows e Mac OS.

Organizzato dal gruppo di esperti e appassionati informatici Slimp, attivo sul gruppo Telegram Slimpimperia, il Linux Day – che si svolge in contemporanea in tutta Italia – offrirà da una parte la possibilità di provare senza impegno programmi e sistemi operativi, come i già noti Ubuntu, Mint, Debian, e dall’altra allestirà brevi conferenze che mostreranno aspetti specifici di applicazioni utili per il lavoro e lo svago.

Nel dettaglio il programma dell’edizione imperiese del Linux Day inizierà alle 10 con una introduzione alle distribuzioni GNU/Linux, per sapere cosa sono e come sceglierle. Seguirà alle 11 una guida all’uso di privacy e GDPR sui siti Internet, tra cookie e banner.

Nel pomeriggio la rassegna informatica tornerà in scena alle 15 con una lezione sull’autodifesa email, per poi proporre alle 16 un approccio ai linguaggi di programmazione tramite la scrittura di semplici videogiochi e alle 17 una presentazione di Tails, sistema operativo portatile che protegge da sorveglianza e censura.

Inoltre saranno illustrati applicazioni di Software Libero come la suite di videoscrittura Libre Office, il browser di navigazione Firefox, il client di posta elettronica Thunderbird, il software di fotoritocco Gimp, il lettore di file audio e video VLC, spesso utilizzati anche dagli utenti Windows e Mac.

Chi porterà con sé il proprio laptop o anche una pennetta usb potrà provare a installare un sistema operativo GNU/Linux con l’aiuto degli esperti.

Info: https://t.me/slimpimperia