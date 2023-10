Sanremo: lavori a ridosso del weekend nella piazza della movida, commercianti sul piede di guerra

Lavori in piazza Bresca e in piazza Sardi a ridosso del weekend e gestori di bar e ristoranti scendono sul piede di guerra. Secondo quanto riferito dalle associazioni di categoria e da alcuni commercianti delle piazze della movida, da un paio di giorni Amaie ha iniziato alcuni interventi per il transito di nuovi cavi sotterranei per la corrente elettrica.

Fin qui nulla di particolare. I lavori vanno eseguiti e, chiaramente, anche i commercianti devono adeguarsi. Il problema riguarda, fondamentalmente, due fattori: il primo le lettere inviate dalle associazioni di categoria a tutte le aziende, con la richiesta di essere avvisate in caso di lavori per poter organizzare i locali. Il secondo è più immediato, ovvero il fatto che l’ultimo ‘buco’ nell’asfalto è iniziato stamattina, quando in Francia è festa nazionale e molti turisti transalpini stanno arrivando in città.

“Non ci sembra di chiedere la luna – evidenzia Confcommercio di Sanremo – quando interpelliamo le aziende per concordare eventuali lavori. Per questi, ad esempio, bastava saperlo e svolgendoli da lunedì a mercoledì scorsi, noi avremmo chiuso e in tre giorni potevano operare senza nessun problema. Oggi ci ritroviamo un buco in mezzo alla piazza e alcuni locali non possono nemmeno apparecchiare i tavoli”.

Sono arrabbiati i titolari di bar e ristoranti che, da mercoledì si sono trovati (senza saperlo) i lavori di fronte ai locali, con ampie rassicurazioni da parte delle ditte incaricate da Amaie, di terminare in fretta. Oggi, a poche ore dal primo dei servizi del weekend l’amara sorpresa.

Abbiamo chiesto lumi ad Amaie e ci è stato confermato di aver compreso il problema e che, già nel corso di queste ore lo risolveranno. Infatti alle 13 i lavori erano terminati.

Ovviamente i commercianti si augurano di poter iniziare regolarmente il servizio: “Ribadiamo la nostra richiesta, come da lettere inviate da tempo, di essere coinvolti nelle scelte delle date dei lavori”.