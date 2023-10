Sanremo: centenario Calvino, giovedì spettacolo di Mario Perrotta al Casinò

Giovedì 26 ottobre, alle 21, presso il Teatro del Casinò di Sanremo, si terrà lo spettacolo "Come una specie di vertigine - il Nano, Calvino, la libertà" di Mario Perrotta. Si tratta di un evento ad ingresso gratuito promosso dalla casa da gioco, in collaborazione con l'assessorato alla cultura del comune di Sanremo e in collaborazione con il Teatro dell'Albero. L'evento si inserisce nel centenario dalla nascita di Italo Calvino.