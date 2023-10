Sanremo: la discussione sul regolamento delle antenne infiamma il consiglio comunale, scintille Bellini-Rizzo (video)

Per la terza volta il consiglio comunale di Sanremo si è trovato ad analizzare l’aggiornamento del PUC per inserire al suo interno il regolamento per l’installazione di antenne di telefonia sul territorio comunale. L’ultimo passaggio si è reso necessario per l’approvazione del documento dopo le modifiche dovute alle osservazioni arrivate in Comune e, come prevedibile, i toni sono stati tutt'altro che pacifici.

“In sede di confronto è emerso che, qualora vi fosse stato l’attuale regolamento già in vigore, gli insediamenti di Buonmoschetto e Bussana non sarebbero stati messi a dimora in quelle posizioni - ha spiegato in sede di consiglio comunale l’assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Donzella - l’ingegnere Giordano ci ha detto, invece, che si sarebbero fatti lo stesso e i gestori avrebbero potuto farlo”.

Critica la consigliera di maggioranza Ethel Moreno che ha contestato il rigetto delle osservazioni arrivate dal comitato di zona Bonmoschetto e l’accoglimento, per contro, di altre arrivate da un gestore, annunciando la propria astensione dal voto. Critiche anche da parte del consigliere Roberto Rizzo, residente a Coldirodi e in prima linea nella lotta contro l’installazione della nuova antenna all’ingresso del paese. Attacchi all’amministrazione dai banchi dell’opposizione anche da Andrea Artioli, Luca Lombardi. Veemente lo sconto tra il consigliere Umberto Bellini e il consigliere Roberto Rizzo, baruffa generata dalla frase di Bellini che ha definito il MoVimento 5 Stelle “il peggio del peggio della politica”, frase a seguito della quale i componenti della minoranza hanno abbandonato l’aula per protesta nonostante le scuse arrivate poi per voce di Bellini su sollecitazione del presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande. Frecciate anche internamente alla maggioranza tra il capogruppo Marco Viale e il consigliere Ethel Moreno.

Al termine dell’accesa discussione la pratica è stata approvata all’unanimità dei presenti. Non hanno partecipato al voto i consiglieri di opposizione e la consigliera Moreno.

Ricordiamo che, così come emerso dalla riunione dello scorso 4 ottobre, ci sarà tempo sino al 13 dicembre per presentare le opposizioni.