Sanremo: manutenzione dei cimiteri, ipotesi di un mutuo ventennale per finanziare i lavori

Anche se negli ultimi mesi il Comune è intervenuto con diversi lavori, i cimiteri di Sanremo necessitano costantemente di manutenzione per evitare situazioni di degrado che certamente non rendono onore e rispetto ai defunti. Negli anni anche sulle pagine del nostro giornale abbiamo segnalato diversi angoli di abbandono e Palazzo bellevue è sempre intervenuto con lavori a macchia di leopardo per porre rimedio.

Il tema è stato portato all’attenzione del consiglio comunale dal conigliere Andrea Artioli che ha chiesto lumi all’amministrazione in merito ai progetti per la sistemazione dei cimiteri e per la loro manutenzione.



“Le manutenzioni sono iniziate, a oggi non ci sono più situazioni di abbandono e a breve prenderà il via anche il nuovo servizio per l’apertura automatica dei cancelli nei cimiteri delle frazioni - ha risposto l’assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Donzella - per la manutenzione ho proposto all’amministrazione due possibili direzioni da seguire anche per risolvere situazioni che si protraggono da almeno 30 anni: una prima idea è quella di utilizzare il canone da 50 mila euro da parte della società che ha realizzato il tempio crematorio di Valle Armea per finanziare un mutuo di 20 anni per un totale di un milione di euro; la seconda ipotesi è quella di destinare alla manutenzione una parte, non inferiore a un terzo, dell’introito derivante dalle concessioni che ammontano a circa 700/800 mila euro all’anno”.