Convention di FdI a Sanremo: Consiglio “Un segnale importante in vista delle prossime elezioni”

Il coordinatore cittadino di FDI Sanremo tira le somme con uno sguardo rivolto alle prossime amministrative. Il Teatro Centrale di corso Matteotti anche questa volta si è riempito in ogni ordine di posto della platea per celebrare il primo anno di governo. La prima volta di una donna al governo, Giorgia Meloni, celebrata a Sanremo piuttosto che nella città capoluogo di Genova. "È stato un segnale importante del partito - ha detto Antonino Consiglio, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia - nei confronti della nostra città. Una scelta che è stata premiata da tanto entusiasmo in sala, fino alla vicina Via Matteotti".

Sulle stesse posizioni, Graziano Pedante, vice coordinatore cittadino: "Si parla tanto di disaffezione dei cittadini nei confronti della politica ma ieri Sanremo ha dimostrato che laddove c'è buona politica, c'è partecipazione. La presenza dei Parlamentari liguri Matteo Rosso, Gianni Berrino e Maria Grazia Frijia, nonchè dei Consiglieri regionali Veronica Russo, Sauro Manucci e del capogruppo Stefano Balleari, prossimo candidato di FDI alle europee, sono un segnale importante per la città".

Una grande partecipazione dovuta anche grazie alla presenza sindaci, amministratori locali, esponenti di tutta l'area di centro destra dell'estremo ponente e di militanti provenienti da tutta la Liguria "Un gesto non casuale - prosegue Consiglio - che dimostra la compattezza del centro destra locale e della voglia di Fratelli d'Italia che c'è sul territorio. Ringrazio i nostri dirigenti, i nostri militanti, gli alleati e soprattutto tutti quei matuziani che, partecipando in massa, hanno reso possibile la buona riuscita dell'evento. Un grande ringraziamento va alla segreteria e a tutti quei militanti che si sono distinti per capacità organizzative e operative. Adesso, andiamo avanti, spediti, verso le elezioni del 2024".