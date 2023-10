Convention di Fratelli d'Italia a Sanremo per un anno di governo ma anche il via alla campagna elettorale (Foto e Video)

Festa per l’anno di Governo con Giorgia Meloni e trampolino di lancio per le prossime elezioni Amministrative. Questa, in estrema sintesi, la convention di Fratelli d’Italia oggi al cinema Centrale di Sanremo, dopo il rinvio di un mese fa per la morte di Giorgio Napolitano.

In sala non solo esponenti di Fratelli d’Italia perché, oltre al rientro in politica di Maurizio Zoccarato (QUI) abbiamo registrato la partecipazione di moltissimi esponenti del centrodestra matuziano e provinciale, con Lega e Forza Italia ben rappresentati tra il pubblico. Una giornata importante per il partito di Giorgia Meloni, come confermatoci dal Senatore Gianni Berrino: “Un anno fa Giorgia Meloni giurava come primo Ministro ed è una giornata in cui ripercorreremo le tappe che hanno distinto il Governo e la maggioranza e, in più avremo il collegamento con il Premier. Stiamo vivendo un momento drammatico sul piano internazionale, ma possiamo lanciare un messaggio positivo per il nostro esecutivo”.

Ci sono anche esponenti di altre forze politiche per uno slancio verso le elezioni: “E’ sicuramente un’occasione per riunire le forze di centrodestra con cui accumuniamo questa esperienza di governo e con cui contiamo di farlo a Sanremo che per le Europee”. Anche un anno per Gianni Berrino Senatore: “Un anno bellissimo ed impegnativo, cercando di ritagliare spazi anche per il territorio. Qualche risultato lo abbiamo avuto e ne sono estremamente orgoglioso”. Il toto nomi per il futuro candidato a sindaco di centrodestra sta impazzando. Sarà di Fratelli d’Italia? “E’ stato esagerato quanto detto. Noi sosteniamo che il nome del candidato sarà scelto da noi ma non che sarà sicuramente del nostro partito o scelta insieme agli alleati, da noi”.

Tra gli altri erano presenti: il commissario regionale, l’On. Matteo Rosso, i deputati, gli assessori e i dirigenti di Fratelli d’Italia, che illustreranno l’attività di Governo del primo anno dell’Esecutivo guidato da Giorgia Meloni. Tra questi i deputati eletti sul territorio: il Sen. Gianni Berrino e l’On. Maria Grazia Frijia e Stefano Balleari, Capogruppo FDI Regione Liguria.

Nel corso della mattinata è stato mandato in onda il messaggio del Presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, registrato ieri nel corso della sua missione in Egitto e Israele.