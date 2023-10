Sanremo: alla convention di Fratelli d'Italia anche Maurizio Zoccarato, il rientro in politica per l'ex sindaco (Foto e Video)

Un ritorno ad un appuntamento politico dopo 10 anni per Maurizio Zoccarato, ex sindaco di Sanremo, questa mattina alla convention di Fratelli d’Italia, alla quale erano presenti i massimi dirigenti locali e regionali del partito e che ha visto anche il collegamento con il Premier Giorgia Meloni.

La presenza di Zoccarato evidenzia la probabile volontà dell’imprenditore matuziano di voler aver un ruolo nella prossima campagna elettorale e che conferma la sua vicinanza al centrodestra. In che modo non è chiaro, visto che ha negato una sua candidatura a sindaco: “Non mi interessa. L’ho già fatto bene e mi riempie il cuore di gioia”. Sindaco a parte potrebbe esserci un ruolo per lei? “Non sta a me dirlo, perché io faccio parte di una squadra. Se hanno bisogno di me bene, altrimenti sono stato dieci anni in tribuna e posso starcene altri dieci”. Lei è sempre stato attento, però, alla politica locale in questi anni: “Mi sembra normale perché, quando si è seduto fuori dai giochi si possono vedere le cose con più oggettività e meno soggettività”.

Come mai questa mattina qui: “Sono stato invitato e, comunque un po’ tutti abbiamo votato le persone del nostro territorio come Gianni Berrino”. E’ questa la pista di lancio verso la campagna elettorale? “E’ un punto di partenza, ma bisognerà mettere insieme un programma e trovare la persona giusta. Ma di questo se ne deve occupare il Senatore Berrino”.

A microfoni spenti abbiamo chiesto a Zoccarato se, a breve, si incontrerà con l'attuale Sindaco Biancheri: "Dipende dal fatto se vuole dare le carte solo lui. Se non sarà così sono pronto".