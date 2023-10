Olivetta San Michele sito storico Grimaldi di Monaco: visita ufficiale del Principe Alberto II (Foto e video)

Visita del Principe di Monaco Alberto II ad Olivetta San Michele, piccolo centro della Val Roya, che è stato calorosamente accolto dal sindaco Adriano Biancheri, dal collega di Ventimiglia Flavio Di Muro, dall'amico e sindaco di Dolceacqua Fulvio Gazzola, dal sindaco di Airole Maurizio Odoero, dal vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana, dal senatore Gianni Berrino, dagli abitanti del paese, dalla dama ai meriti dei Savoia e volontaria della Croce Verde Intemelia Patrizia Bottiglieri, da Giotto Guglielmi del Rotary Club Sanremo Hanbury e da autorità civili, locali e delle città vicine, e militari.

Nella mattinata odierna il Principe ha, prima, scoperto una targa stradale all’ingresso del comune e poi è stato accolto a palazzo comunale per lo scambio dei saluti e dei doni dopo una breve visita del paese. E' stata anche scoperta una targa commemorativa sulla facciata del comune a ricordo della giornata.

La visita del Principe di Monaco segue il sodalizio del comune di Olivetta all’interno dell’associazione Siti storici Grimaldi di Monaco. "Siamo onorati di essere entrati a far parte dell'associazione Siti storici Grimaldi di Monaco. Ha come finalità la promozione del territorio e della cultura occitana, visto che è l'unico comune occitano della Regione Liguria" - ha dichiarato il sindaco di Olivetta San Michele Adriano Biancheri - "Il legame storico tra Olivetta San Michele e Monaco nasce nel 1500 quando Giovanni Grimaldi venne nominato governatore sia del castello di Ventimiglia sia del castello di Piena. Dal 1947 Piena e Libre sono passati alla Francia ma fino al 1946 erano parte di un'unica comunità, formata da Olivetta San Michele, Fanghetto, San Michele, Piena e Libre".

L'incontro odierno rafforza i rapporti tra il Principato di Monaco e Olivetta San Michele, già legati da oltre cinquecento anni di storia. "I sentieri della storia sono talvolta impenetrabili e complessi. Il destino delle due comunità che ho il piacere di visitare questa mattina, nell’ambito dei miei viaggi abituali nei luoghi storicamente legati alla mia famiglia e al Principato, ne è un buon esempio" – ha detto nel suo discorso il Principe di Monaco Alberto II - "E' un territorio che visse all’unisono per diversi secoli, sotto l’alta protezione del castello di Penna, che oggi si ritrova separato, non solo da un confine comunale ma anche dal limite di due Stati. Ansioso di riannodare la catena che il tempo potrebbe aver spezzato, ho ritenuto di visitare Piena Alta, oggi frazione del comune di Breil, situata in Francia, e Olivetta San Michele, dall’altra parte del confine. Olivetta San Michele era, prima del 1890, Piena che prima del 1862 era Penna, nella sua antica scrittura latina e ligure. Nel 1947 la frazione Piena divenne, in francese, Piène e venne annessa al comune di Breil-sur-Roya. L'antica comunità di Penna è citata in diversi documenti conservati ancora oggi nell’archivio del Palazzo Principesco. Monaco, in una situazione cuscinetto, rivelò il suo carattere strategico per le grandi potenze rivali quando il mio antenato Giovanni II fu nominato dal re di Francia Luigi XII, nel 1500, governatore di Penna. La concessione del controllo di questa fortezza è legata a quella del governo della città di Ventimiglia. La presenza dei miei antenati in questi territori di contatto, allora particolarmente contesi, non fu molto duratura ma lasciò una traccia profonda che oggi chiamiamo amicizia. L’Associazione italiana culturale e di promozione turistica Siti storici Grimaldi di Monaco, nata nel 2021, su iniziativa del dinamico sindaco di Dolceacqua Fulvio Gazzola, come quella creata in Francia nel 2015, permette oggi di dare senso a ciò che la storia contemporanea ha offuscato. Sono, quindi, molto sensibile all’adesione del comune di Oliveta San Michele a questa rete. In qualità di presidente della Federazione che coordina a Monaco, dal 2022, l’azione delle due associazioni nazionali, francese e italiana, ho il piacere di invitare i comuni di Breil, di Olivetta, di Ventimiglia e di Airole alla prossima edizione degli incontri dei Siti Storici a Monaco, in Place du Palais, il 15 e 16 giugno. Nel corso di un fine settimana all’insegna dell’amicizia e della convivialità, Olivetta San Michele potrà esporre, insieme alla gemella Piène, le sue tradizioni, la sua cultura, la sua gastronomia e la sua economia. Un grande affresco animato, che verrà proiettato sulla facciata del Palazzo come una suggestiva lezione di storia, ci riunirà la sera".