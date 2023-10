Ventimiglia, Cala del Forte consegna al Comune un locale. Di Muro: "Gestiremo l'ufficio turistico insieme" (Foto e video)

Un locale del porto è stato consegnato al comune di Ventimiglia. La firma tra il sindaco Flavio Di Muro e Giambattista Borea D'Olmo di Cala del Porto è avvenuta questa mattina presso il porto Cala del Forte alla presenza degli assessori Serena Calcopietro, Adriano Catalano e Domenico Calimera, dei consiglieri comunali Franco Ventrella, Giovanni Ascheri e Enzo Di Marco, dei rappresentanti del porto Cala del Forte, dei cittadini e delle forze dell'ordine.

Nel porto vi sarà, perciò, un punto di informazione turistica. "Ventimiglia è in una situazione difficile dal punto di vista del fenomeno migratorio ma ci stiamo impegnando per avere una città sicura, pulita e connessa a livello strutturale, che è la priorità da cui poi si sviluppa il concetto turistico. Oggi grazie a Cala del Forte il Comune avrà in gestione uno spazio che verrà utilizzato gestione per dare informazione e accoglienza turistica con l’obiettivo di rendere il territorio sempre più accogliente" - dice il sindaco Flavio Di Muro - "Noi riteniamo che il punto Iat collocato sul lungomare non sia sufficiente e strategico per accogliere i turisti e dare informazioni sulla città. Ho scritto una lettera al presidente di Rfi per prevedere, oltre a una riqualificazione della stazione di Ventimiglia, anche un punto di informazione turistica al suo interno. Un altro punto verrà individuato in un'altra zona della città. Il prossimo obiettivo per il porto è riuscire a dare anche dei servizi sportivi. Ho incontrato le associazioni che si occupano di nautica e stiamo ragionando con loro e con il porto per andare a sbloccare altri spazi per dare anche la possibilità a chi viene qui di praticare attività sportive".

"Ci vogliono cinque o sei anni per riempire un porto nuovo e noi siamo già a un buon punto. Tutti quanti i locali e le banchine sono presi d’assalto dalla comunità ventimigliese e devo dire che questo ci riempie il cuore di gioia. La famosa palestra che noi abbiamo fatto, proprio con lo scopo di trovare un punto di incontro tra queste due comunità, sta lavorando al top ed è frequentata dalla mattina alle sei fino alla sera a mezzanotte da tutte e due le comunità, e questo è bello perché si conoscono, creano attività insieme e via di seguito" - afferma dice Giambattista Borea D'Olmo di Cala del Porto - "Per me questa è la maggiore gioia in assoluto di questo lavoro che abbiamo sviluppato. Oggi, questa piccola cosa che stiamo facendo insieme, è un altro tassello che si aggiunge ad un progetto visionario: abbiamo avuto fina dal primo giorno l’idea di creare a Ventimiglia un punto di turismo di grande impatto sul territorio. Abbiamo valutato che c’è una ricaduta lavorativa sul territorio di Ventimiglia che è tra i 120 e i 150 posti di lavoro e credo che questo non sia trascurabile".

In seguito, l'Amministrazione Di Muro ha effettuato, sempre all'interno del porto, un sopralluogo in una location, che una volta ristrutturata, potrebbe ospitare presentazioni, eventi e meeting diventando così una sala polifunzionale e uno spazio di aggregazione a disposizione del porto e della città. "L'idea è che diventi un punto di aggregazione dove si possano organizzare incontri, meeting e presentazioni con proiettori e tecnologia avanzata. Ci vogliono tre mesi circa per realizzarla, speriamo di riuscire ad aprirla il prossimo anno" - dice Giambattista Borea D'Olmo di Cala del Porto.