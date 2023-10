Ventimiglia, Scullino: "Esisteva già un progetto per il Punto di promozione turistica al porto, si attendeva solo la consegna" (Foto)

"Esisteva già un bellissimo e puntuale progetto per l’allestimento del punto di assistenza e promozione turistica al nuovo porto" - fa sapere l'ex sindaco di Ventimiglia e attuale consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino riferendosi alla consegna di un locale del porto al Comune della città di confine, avvenuta ieri mattina.

"Avevamo a suo tempo ricevuto in dono dall'associazione alpini il computer, il fotografo Saverio Chiappalone ci avrebbe offerto le bellissime foto di Ventimiglia e per la stampa si era proposto gratuitamente il tecnico Nuccio Falbo. L’ufficio Turismo era in procinto di acquistare la scrivania e tutti gli arredi" - sottolinea Scullino - "Si attendeva solo la formalizzazione della consegna di tutti i rimanenti locali di proprietà comunale ed era nostra intenzione definire l'assegnazione, anche la consegna dei nuovi locali al circolo velico ventimigliese, ai sommozzatori e alla associazione 'amanti del wind surf' ai quali erano stati assegnati tramite la pre-gara di interesse e selezione. Purtroppo il 26 giugno 2022 tutto si è bloccato ed è stato dimenticato".

"Penso che sia arrivato il momento di concludere quanto abbiamo a suo tempo iniziato e rispondere alle legittime aspettative anche delle altre associazioni, consegnando i nuovi locali a tutti i numerosi praticanti, soprattutto giovani, delle discipline sportive nautiche" - conclude Scullino.