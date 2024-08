Ventimiglia inaugura un nuovo punto Iat nel porto Cala del Forte (Foto e video)

Nuovo punto Iat a Ventimiglia. E' stato inaugurato ufficialmente, in serata, presso il porto Cala del Forte con un taglio del nastro avvenuto alla presenza di autorità civili, dei tecnici del Comune, della polizia locale, dei rappresentanti del porto Cala del Forte, delle associazione di categoria e dei cittadini.

Il nuovo ufficio di informazioni turistiche sarà aperto dal mercoledì alla domenica. "Oggi inauguriamo il nuovo ufficio di informazioni turistiche nel nostro porto turistico" - dice il sindaco Flavio Di Muro - "Un altro passo in avanti verso la trasformazione di Ventimiglia da città meramente commerciale a città turistica”.

"A breve allestiremo un nuovo infopoint turistico anche nella stazione ferroviaria di Ventimiglia e ristruttureremo il punto Iat lungo il fiume" - svela il primo cittadino - "Grazie ad un accordo con RFI, previo parere della Soprintendenza, procederemo con i lavori per l’allestimento di un nuovo punto di informazione turistica, che andrà a sommarsi a quello in via Roma e a questo sportello nel porto di Cala del Forte triplicando così l’offerta esistente".

"Sono molto soddisfatta e fiera di questo traguardo raggiunto insieme al sindaco e alla Giunta" - afferma l'assessore Serena Calcopietro - "Stiamo cercando di incrementare il turismo ferroviario e via mare e di diversificarlo su più mesi dell'anno".