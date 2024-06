Ventimiglia avrà nuovi uffici Iat, Di Muro: "Faremo tre inaugurazioni nel prossimo mese" (Video)

"Ventimiglia avrà tre punti Iat. Verrà ristrutturato quello già esistente lungo il fiume e ne apriremo altri due: uno in stazione e uno nel porto turistico" - annuncia il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro nel corso della presentazione del nuovo sito turistico della città.

"Faremo tre inaugurazioni nel prossimo mese" - fa sapere il primo cittadino - "Ristruttureremo e lo Iat esistente sul lungo fiume che per noi non è sufficiente per l'accoglienza turistica. I dati turistici ci fanno ben sperare e ci portano così a investire sempre di più sul settore strategico. Affianco al rinnovato ufficio Iat lungo il fiume, apriremo un ufficio Iat nella stazione e uno nel porto turistico".

"Oggi abbiamo fatto un altro passo in avanti verso la trasformazione di Ventimiglia in città realmente turistica" - sottolinea Di Muro - "Il 25% in più di presenze turistiche impone importanti interventi nel settore. Per questo finalmente, dopo anni, il comune di Ventimiglia si è dotato di un nuovo sito turistico all'avanguardia, moderno e dinamico. All'interno troverete diverse sezioni: una nuova carta dei servizi turistici, ove poter prenotare le diverse esperienze che offre la nostra città, tra cui una gita in barca o un escursione sui nostri sentieri, una guida su dove soggiornare, storia, cultura, territorio, arte e aree naturali".