Spettacoli, mostre, concerti, sagre e l'Agosto Medievale animano l'estate di Ventimiglia (Foto e video)

Spettacoli, mostre, musica, concerti, eventi sportivi e commerciali, sagre e l’Agosto Medievale animeranno l’estate di Ventimiglia.

E' stato presentato, oggi, il ricco calendario delle manifestazioni estive proposto dal comune di Ventimiglia. "Tra antiche tradizioni e moderna vivacità, Ventimiglia offre un ricco calendario di eventi che spaziano dalla celebrazione delle festività locali a manifestazioni culturali e artistico-musicali" - dice il sindaco Flavio Di Muro parlando del calendario delle manifestazioni estive 2024 - "Presentiamo il calendario delle manifestazioni estive 2024 con riscontri più che positivi per il nostro settore turistico. I dati regionali ci confortano segnando un +25 per cento di presenze turistiche internazionali nel 2023 attestando la nostra città come unica realtà in provincia di Imperia ad aver chiuso l'estate 2023 in positivo. Abbiamo creato un calendario delle manifestazioni che riconosca il valore delle manifestazioni storiche con accanto alcune innovazioni e che apre a manifestazioni proposte dall'associazionismo locale e agenzie private di qualità, volte all'accoglienza di tutte le fasce di età nella nostra splendida Ventimiglia".

"Spettacoli, intrattenimenti, eventi storici, feste patronali, enogastronomia, un'ampia gamma di proposte che costituiscono gli ingredienti principali della programmazione estiva 2024. Tutti gli eventi previsti si potranno trovare sul nuovo sito turistico della città di Ventimiglia. Inoltre, nei prossimi giorni, verranno distribuite le brochure in negozi e attività della città" - fa sapere l'assessore alle Manifestazioni Serena Calcopietro - "Sarà un periodo ricco di intrattenimento e arricchimento culturale, settimane dense di spettacoli che saranno un'occasione in più per promuovere il nostro territorio e le nostre tradizioni, che culmineranno il 26 agosto con la tradizionale festa patronale e il meraviglioso spettacolo piromusicale. Il ricco programma di eventi si articola in oltre un centinaio di appuntamenti da giugno a settembre con eventi che spaziano dalla musica al teatro, alla danza, alla prosa, alle tradizioni, alle manifestazioni fieristiche e commerciali. Abbiamo lavorato per far germogliare un terreno fertile di collaborazioni, competenze ed esperienze per riuscire a costruire assieme alle realtà culturali e associative della città questa programmazione per l'estate 2024. Fondamentale è stata la pubblicazione di un bando per l'assegnazione di contributi che ha consentito di coinvolgere le associazioni del territorio che spesso, con poche risorse, si prodigano organizzando eventi di grande spessore. E' un programma che vuole essere il più eterogeneo possibile distribuendo equamente gli appuntamenti per ragazzi, adulti e bambini".

"Vi sono diversi eventi sportivi come lezioni di yoga gratuite, educamp, Monaco tagging tournament, escursione in notturna, il motoraduno Doc Riviera dei Fiori Ventimiglia, basketball city camp, torneo estivo in notturna ed escursioni, Pasta & Basta Street Basket, la Giornata del bambino, lezioni gratuite e tour di sup, la giornata del turista, A ludum balistrae, la festa della montagna, la corsa benefica 'Corri per Fabiola' e regate" - svela l'assessore Calcopietro - "Vi saranno concerti e appuntamenti musicali e il IV Albintimilium Theatrum Fest. Non mancheranno gli eventi commerciali come la Notte Bianca, la fiera delle anime, il Desbaratu giunto alla sua 104esima edizione, lo Street food e Sapori alla Marina. Una sezione della brochure è dedicata all'Agosto Medievale che verrà presentato il 6 luglio e andrà in scena a cavallo tra luglio e agosto. Sono previste anche diverse mostre, come per esempio di Giancarlo Mazzoni, Gigliola Bassoli, Marcos Marin e poi verranno proposto altri eventi per bambini e famiglie o visite guidate a tema e a 'lume di candela'. Il 22 giugno vi sarà un omaggio ad Oriana Fallaci, il 2 luglio andrà in scena lo spettacolo teatrale di beneficenza 'Il Dissoluto...Dissolto', il 6 luglio vi sarà la Cena in bianco ai giardini pubblici, il 26 luglio la Battaglia dei fiori Kids e il 10 agosto torna Dal tramonto all'alba. Sono in programma anche diverse feste patronali come quella di San Secondo che oltre alla cerimonia di conferimento del premio San Segundin d'argentu, la santa messa e la sagra, prevede lo spettacolo pirotecnico musicale".