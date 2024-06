"Ventimiglia Porta d'Italia', è online il nuovo sito turistico (Foto e video)

E' online, da oggi, il nuovo sito turistico della città di confine: "Ventimiglia Porta d'Italia'.

Un sito nato da un piano di marketing, partito con il lancio del marchio avvenuto nel 2023. "Cerchiamo di dare un'immagine della città, anche a livello di comunicazione, avvincente e non solo, come è successo in passato, negativa" - afferma il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro - "Abbiamo già un sito istituzionale con tutte le informazioni del caso e anche dei servizi pubblici resi ai residenti e alle associazioni ma mancava un vero e proprio sito turistico e, quindi, l'idea è quella che su internet cliccando Ventimiglia da un lato si potrà trovare la parte istituzionale mentre dall'altro un sito turistico. E' stato fatto un ottimo lavoro, visto che è bello e affascinante".

"Ci siamo domandati se siamo in grado di migliorare le infrastrutture, i servizi alla base della promozione degli eventi, allora quest'anno abbiamo voluto investire in risorse, anche in accordo con associazioni di categoria del tavolo del turismo, per andare ad approfondire delle problematiche, portare correttivi ma soprattutto avere idee innovative sulle infrastrutture di base, sull'accoglienza, sulla comunicazione degli eventi che in estate e in inverno andremo a realizzare" - afferma Di Muro - "Secondo di dati ufficiali di Regione Liguria vi è stato un 25,54 per cento di presenze da gennaio ad aprile di quest'anno a Ventimiglia rispetto all'anno precedente. Il trend è in continuo aumento. Ventimiglia, già oggi, è attenzionata da un turismo di carattere internazionale".

"Ventimiglia deve essere trasformata, e vuole essere trasformata, da città commerciale a città turistica internazionale, un obiettivo che parte dalle infrastrutture" - aggiunge l'assessore Serena Calcopietro - "Il sito è già online ed è un lavoro che mi rende estremamente orgogliosa grazie all'agenzia Dede. Abbiamo realizzato più di 150 scatti che si potranno vedere all'interno sito internet che ha colori coerenti con il nostro nuovo brand e una serie di informazioni veramente utili che possono coniugare l'aspetto turistico e commerciale. C'è, infatti, una sezione dedicata alle strutture ricettive. Una sezione è dedicata a tutte le meraviglie che abbiamo a Ventimiglia e che spesso sono sconosciute ma che hanno il bisogno di essere messe in luce perché siamo una città che può fare davvero invidia non solo ai nostri vicini ma a tutte le altre città italiane".

"Il sito può essere in versione light o dark ed è disponibile in tre lingue: italiano, francese e inglese. Il punto di partenza è il nostro slogan 'Porta d'Italia'" - dice l'assessore Calcopietro illustrando il nuovo sito - "Nel menù a tendina abbiamo tutta l'organizzazione del sito suddiviso in: esplora, ispirati, organizza ed eventi. 'Esplora' è suddiviso in quattro macrofiloni: storia e cultura, che mette in risalto il centro storico, i siti storici e i giardini dove sono presenti, oltre a bellissime foto, anche tutti i riferimenti per poter prenotare; territorio e paesaggio, che è incentrato sulle aree naturali, valli e dintorni; mare e spiagge, che mette in luce 'vivere e tutelare il patrimonio', 'sport acquatici, 'sole e relax'; e gusto e shopping incentrato sul mercato e i prodotti tipici. 'Ispirati', invece, mostra 'Ventimiglia da non perdere', 'Itinerari e percorsi' ed 'Esperienze'. Il turista che viene qui deve avere la possibilità e necessità di vedere e avere un'offerta variegata ed eterogenea di vari elementi che spaziano dal benessere, al mare, allo sport e alla cultura. In 'Organizza' si trova la carta dei servizi, che trovo sia davvero un'idea vincente per la nostra città e che possa, soprattutto, avvicinare i più giovani. Abbiamo due servizi nuovi, uno svolto da Pianeta blu per quanto riguarda lo snorkeling e subacquea e uno svolto da Sea Squad Srl che propone uscite con conducente e guida nautica per escursioni guidate lungo il litorale marino. Poi vi è XXmiglia in Sup che organizza lezioni e tour di SUP per tutta la giornata a ripetizione alla scoperta del mare e delle nostre calette più belle. Il Cai Ventimiglia, invece, organizza escursioni, camminate sui sentieri di montagna e dell’entroterra. E' stata una mia scelta inserire tutte le loro iniziative e escursioni perché penso che ci sia tanto da scoprire. Il comitato Pro Centro Storico, grazie alla persona del presidente Sergio Pallanca, ci consente di effettuare una serie di convegni, conferenze, presentazione di libri e visite culturali nel centro storico di Ventimiglia. La cooperativa Omnia, invece, è colei che gestisce l'aspetto turistico dei giardini botanici Hanbury. Nella parte 'Eventi', invece, vi saranno tutte le manifestazioni in programma nel nostro calendario. Vi è una sezione dedicata alle rassegne teatrali e poi vi è un'ampia sezione dedicata all'Agosto Medioevale, che quest'anno sarà un preludio di quello che l'anno prossimo sarà il cinquantesimo anno. Vi è, quindi, la volontà di potenziare non solo l'evento, abbiamo infatti elargito un contributo leggermente superiore per far fronte anche alle spese legate alla sfida, ma anche per l'azione di marketing e di divulgazione e visibilità che secondo me l'evento merita di avere".

"Il servizio fotografico è stato pianificato sin dall'inizio dell'appalto. Sono stati finanziati due servizi nel corso del 2023 che si possono trovare nel sito. Le foto sono archivio di destinazione e quindi possono essere usate per tutti gli indirizzi della comunicazione di destinazione" - dichiara Federico Alberto, direttore creativo di Studio Wiki, area di comunicazione di Dede Destination Design - "Nella sezione 'Vivere a Ventimiglia' si possono trovare '10 cose da non perdere', una proposta di stimolo, 'Mare e cultura', 'Sulle orme degli inglesi', 'Benessere', 'Scoperta' e 'Ventimiglia in un giorno' per dare la possibilità ai turisti ma anche ai cittadini di scoprire Ventimiglia. Con 'Esplora' abbiamo fatto un racconto di tutto il territorio a 360 gradi. Sulla sezione 'Ispirati' andiamo ad indagare la proposta del prodotto, cosa fare giornalmente a Ventimiglia. La Regione Liguria ha ottenuto da parte del Ministero la possibilità di dotarsi del Dms-Document management system e nel corso del 2024-2025 la regione proporrà le destinazioni che sono interessate e hanno un portale di adottare questo strumento, sicuramente Ventimiglia lanciando oggi il portale si farà trovare più che pronta per adottare questa possibilità in caso fosse interessato".