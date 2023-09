Ventimiglia Porta d'Italia, Di Muro: "Vorrei trasformarla in una città internazionale" (Foto e video)

E' stato presentato il city brand Ventimiglia, il nuovo brand e il piano strategico della città di confine.

Ventimiglia Porta d'Italia è il nuovo logo della città di confine. Dal Piano Strategico per il Turismo discenderà un piano di azioni di marketing e comunicazione per posizionare e promuovere Ventimiglia sul mercato turistico, a partire da un’identità di marca forte. "Presentiamo la pianificazione della nostra amministrazione in materia di turismo. Significa attrarre il flusso turistico nuovo e consolidare i turisti che già scelgono la nostra città" - ha detto il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro - "Presentiamo un'analisi di dati e flussi per capire le prospettive della nostra città e le azioni che poi faremo. Ventimiglia è in una situazione difficile dal punto di vista del fenomeno migratorio, è difficile arrestarlo senza una comunicazione positiva del fenomeno migratorio. La visita del ministro Piantedosi verterà anche su questo. Una città sicura, pulita e connessa a livello strutturale è la priorità da cui poi si sviluppa il concetto turistico. Parte integrante della strategia di sviluppo turistico di Ventimiglia è la gestione dell’ufficio IAT di Informazione e Accoglienza Turistica, oggi situato nella sede centrale di via Roma 3 bis, a cui nel prossimo futuro si prevede di affiancare ulteriori punti dislocati in luoghi strategici, con l’obiettivo di rendere il territorio sempre più accogliente. Noi riteniamo che il punto Iat sul lungomare lì collocato non sia sufficiente e strategico per accogliere i turisti e dare informazioni sulla città. Scriverò una lettera al presidente di Rfi per prevedere, oltre a una riqualificazione della stazione di Ventimiglia, anche un punto di informazione turistica al suo interno. Porteremo un accordo con la società Cala del Forte che gestisce il porto della nostra città per avere un immobile unico, gestito dal comune, per dare informazioni e accoglienza turistica. Un altro punto verrà individuato in un'altra zona della città. Vogliamo trasformare Ventimiglia in una città internazionale, è un'azione meramente politica per creare e sviluppare nuovi rapporti. Una serie di lavori pubblici vanno verso un'offerta turistica migliore, andremo ad inaugurare nuove stanze al Forte dell'Annunziata e sono già previsti nuovi sentieri per incrementare lo sport outdoor. Sono molto soddisfatto del lavoro dell'assessore Calcopietro, degli uffici comunali e dell'Agenzia. Nonostante i problemi della città, a carattere amministrativo e internazionale, la gestione del turismo va avanti per dare una dimensione che la città merita".

Nella Giornata Mondiale del Turismo, Ventimiglia anticipa le prime linee guida del Piano Strategico per lo sviluppo turistico della città e presenta il suo nuovo marchio, primo passo di un sistema integrato di azioni di marketing e comunicazione che promuoveranno la destinazione, la sua immagine e i suoi valori. "Andiamo ad approvare un documento programmatico. Il piano strategico risponde agli obiettivi strategici di mandato sia in tema che di rilancio turistico che socio-economico di Ventimiglia. Quella dello sviluppo turistico per la nostra città è una sfida ambiziosa e coraggiosa, che richiede impegno, tempi lunghi e un approccio graduale, ma che dobbiamo cogliere adesso, cercando il necessario equilibrio con i bisogni e le attuali emergenze sociali e, anzi, sfruttando il turismo come leva per ripensare e ridisegnare le traiettorie di sviluppo della nostra città" - ha spiegato l'assessore al Turismo Serena Calcopietro durante la presentazione del nuovo brand avvenuta questa mattina presso l’Aula consiliare del comune di Ventimiglia - "Il nostro indirizzo strategico avrà un tratto comune: la sinergia. Sinergia all’interno della destinazione, facendo sistema tra pubblico e privato, coinvolgendo operatori economici e terzo settore, attori turistici e comunità locale, ma anche all’esterno, con i territori limitrofi, cominciando a ragionare in ottica di comprensorio, per diventare, insieme, più attrattivi e competitivi. Ci sarà una programmazione sia a breve che a lungo termine. E' importante che questo discorso venga condiviso dalla parte politica ma anche dai cittadini. E' importante il coinvolgimento, è un organo consultivo non vincolante. Mi piacerebbe creare un tavolo del turismo che periodicamente si incontri per discutere dei diversi ambiti. L'obiettivo è quello di andare a creare una collaborazione comprensoriale, un luogo di confronto e di condivisione esperienziale per creare l'entusiasmo di sentirsi parte di una condivisione turistica. Vogliamo collocare Ventimiglia in un'offerta turistica più alta: essere amici di Francia, val Roja e Riviera dei Fiori".

Il Piano Strategico e il relativo Piano di Marketing e Comunicazione per lo sviluppo turistico di Ventimiglia fanno parte del “Servizio di progettazione di piano strategico integrato per lo sviluppo turistico della destinazione Ventimiglia e relativa realizzazione dei servizi di marketing, promozione, comunicazione, digitalizzazione, accoglienza ed informazione turistica” assegnato attraverso apposito bando di gara dal Comune di Ventimiglia a DEDE Destination Design, rete di imprese composta da Itur, Ideazione e Studiowiki (agenzia di comunicazione iscritta a UNA – Aziende della Comunicazione Unite), tre società con competenze differenti per rafforzare e far crescere le destinazioni turistiche. "Ci siamo insediati quando il sindaco Scullino usciva dalla precedente amministrazione. Abbiamo immediatamente aperto lo Iat, abbiamo continuato il nostro percorso sotto il commissariato. L'appalto prevede marketing, turismo e accoglienza turistica. Si è iniziata una fase di analisi molto intensa del piano strategico della città di Ventimiglia che ci ha visto impegnati per quattro mesi" - ha illustrato Federico Alberto, direttore creativo di Studio Wiki, area di comunicazione di Dede Destination Design - "Come consulenti andremo ad accompagnare fornendo gli strumenti tecnici agli amministratori. Siamo su un terreno abbastanza vergine e vediamo un interesse internazionale riguardo agli investimenti. Vorremo costruire un percorso: azioni mirante, concrete e puntuali che andrebbero compiute nei prossimi anni. Alcune cose sono comprese nel nostro affidamento, altre non lo sono. L'area marketing sarà impegnata con tavole di lavoro degli operatori. E' un oggetto liquido che deve sapersi modificare in base alle condizione ma deve essere vivo e perciò ci vuole la collaborazione del territorio. Dobbiamo vederci tanto e costruire insieme il prodotto turistico. Il piano strategico pone quasi quatto punti fondamentali: il mare, il benessere, la scoperta, soprattutto dell'entroterra, e workation. Si troverà anche una sezione dedicata a 'Vivere a Ventimiglia'. Oggi si sancisce la validazione del piano strategico".

"Il segno grafico del logo, che si inscrive nella forma della V iniziale di Ventimiglia, è composto da elementi modulari che richiamano la conformazione del paesaggio e del territorio, la sinuosità della costa, ma anche delle valli e dei rilievi, il ritmo delle onde. L’incontro tra il mare, il cielo e i monti si ritrova inoltre nella scelta dei colori, nella sfumatura verde-azzurra che rimanda alla natura e al benessere. Ad accompagnare il segno grafico, c’è infine il pay off 'Ventimiglia Porta d’Italia | Porte d’Italie', che richiama il libro 'Alla porta occidentale d’Italia', guida storica e artistica della Riviera di Ponente dedicata da Edward e Margaret Berry allo zio Clarence Bicknell, matematico ed esperto botanico, che, incantato da questi luoghi, vi si stabilì per studiarne la flora locale. Abbiamo usato i segni e i colori del territorio per il segno iconico. Il city brand di Ventimiglia restituisce l’immagine di una città di confine, ma in continuità 'fisica' con la vicina Costa Azzurra e con l’immediato entroterra: molto più di un crocevia fra paesi e culture, Ventimiglia è un viaggio nel tempo, nella natura, nei sapori di frontiera. Anche il playoff, in italiano e in francese, racconta un unico orizzonte internazionale che unisce Italia e Francia, passato e futuro, mare e monti, natura e cultura" - ha spiegato Federico Alberto parlando del nuovo marchio - "Il playoff Porta d'Italia sarà sempre bilingue. Abbiamo fatto il crash test del logo per vedere se può andare bene sui vari materiali e una campagna di affermazione del logo e di dispiegamento del marchio. Vi è un portale in corso di sviluppo. A partire dalle linee di indirizzo del piano strategico e dalla nuova immagine coordinata, nei prossimi mesi sarà sviluppato ex novo un portale turistico, dinamico e innovativo, strumento fondamentale per fornire informazioni complete sulla destinazione, posizionandola sul mercato turistico, e piattaforma di atterraggio per tutte le future azioni di comunicazione e promozione. Brand e portale di destinazione saranno poi sostenuti da una strategia di social media e comunicazione digital, affiancata da strumenti più tradizionali, quali brochure e mappa di destinazione, attività di ufficio stampa e media relation, eventi. Contiamo di avere il sito online a gennaio, pronti per la nuova stagione. Valorizzare ulteriormente il litorale e le spiagge, tra le più suggestive della Liguria come i Balzi Rossi, le Calandre o Baia Bejaimin, già affermate, rendendole ancora più accessibili; guardare sempre più all’entroterra, puntando sullo sviluppo dell’outdoor e sulla sistemazione e promozione dei sentieri escursionistici e del patrimonio naturalistico del territorio; mettere in rete e a sistema il ricco patrimonio culturale, storico e museale, dal Museo Archeologico al Teatro Romano e al ricco patrimonio bibliografico, collegandolo anche a quello diffuso nei dintorni; interpretare l’enogastronomia come patrimonio in grado di supportare una nuova vocazione turistica sempre più diversificata; usare come volano le progettualità in atto, dal Porto di Cala del Forte al piano di rigenerazione urbana di Ventimiglia Alta, passando per il Campus Borgo del Forte, fino al 'Surf Reef' e al Treno delle Meraviglie. Questi, in sintesi, gli elementi su cui puntare per rendere Ventimiglia e il suo comprensorio una destinazione nuova, fruibile tutto l’anno grazie alle particolari condizioni climatiche e a un’offerta diversificata che spazia dal balneare d’estate a well-being e workation in tutte le stagioni".