Sanremo: ora c’è anche l’ok del Comune, il centro prelievi mobile di Asl 1 può tornare nelle frazioni

È arrivato anche l’ok del Comune di Sanremo e ora il centro prelievi mobile di Asl 1 può finalmente riprendere il proprio servizio nelle frazioni. Il mezzo, un Fiat Ducato di proprietà dell’Azienda Sanitaria, è stato autorizzato dagli uffici di Palazzo Bellevue a effettuare la propria attività sul territorio comunale, con particolare attenzione alle frazioni dove vivono molti anziani che hanno più di qualche difficoltà nel raggiungere il centro per le visite. Una richiesta che negli ultimi mesi era arrivata a gran voce soprattutto da Coldirodi, dove l’assenza del servizio di Asl1 aveva visto montare la protesta dei residenti.

Qualche giorno fa Asl 1 ha diffuso le informazioni per chi volesse usufruire del servizio. È possibile prenotare: per telefono all’800098543 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18); presso gli sportelli CUPA (in ospedale o al distretto sanitario); presso le farmacie che hanno attivo il servizio di prenotazione CUP; sul portale prenotosalute.regione.liguria.it. possono accedere al servizio tutti i cittadini, esenti e non esenti dal ticket.

Nel distretto di Sanremo il centro prelievi mobile di Asl1 sarà attivo a: Badalucco (1°, 2° e 3° mercoledì del mese – piazza Marconi), Molini di Triora (1° venerdì del mese – via Nuova c/o ambulatorio), Ceriana (2°, 3° e 4° martedì del mese – corso Italia), Ospedaletti (2°, 3° e 4° mercoledì del mese – lungomare fronte Comune), Taggia (3° lunedì del mese + 2° e 4° giovedì del mese – piazza degli Eroi Taggesi 3/B), Castellaro (3° giovedì del mese – via Dante Alighieri c/o vicolo del Comune), Triora (3° venerdì del mese – di fronte al municipio), Montalto Carpasio (4° sabato del mese – piazza Marco Dino Rossi), Pompeiana (1° mercoledì del mese – presso Comune via De Gasperi), Bajardo (1° venerdì del mese – via Roma c/o Comune), Coldirodi frazione Sanremo (2° lunedì del mese - piazza San Luigi ( sopra le scuole ) ), Bussana frazione Sanremo (3° martedì del mese – piazza Chiappe), Poggio frazione Sanremo (4° martedì del mese - Piazza S. Margherita).