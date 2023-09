Dal 1° ottobre ritorna il servizio di prelievi itinerante con il mezzo mobile di Asl1

Il servizio di prelievi itinerante di Asl1, a partire dal 1 ottobre 2023, riprenderà la sua attività nei borghi dell'entroterra e nelle frazioni dei comuni più popolosi. Per usufruire dei servizi del “Centro prelievi mobile” di Asl1, per prelievi degli esami di laboratorio, basterà prenotare presso i consueti canali:

- per telefono all'800098543 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18);

- presso gli sportelli CUPA (in ospedale o al distretto sanitario)

- presso le farmacie che hanno attivo il servizio di prenotazione CUP;

- sul portale prenotosalute.regione.liguria.it

Si ricorda che possono accedere al servizio tutti i cittadini, esenti e non esenti dal ticket. In quest'ultimo caso il pagamento deve avvenire prima della prestazione (attraverso gli sportelli Asl1, Ticketweb, Pago PA...) e non sarà possibile effettuare il pagamento al momento del prelievo presso il camper.

“Prosegue e cresce l'attività di Asl1 sul territorio – sottolinea il DSS Dott. Roberto Predonzani -, infatti rispetto ai mesi scorsi abbiamo aggiunto, grazie anche al lavoro sinergico svolto con le amministrazioni comunali, nuovi comuni e alcune importanti e popolose frazioni come Roverino a Ventimiglia, Bussana, Coldirodi e Poggio a Sanremo. In questo modo, soprattutto la popolazione anziana, avrà accesso comodamente al servizio di prelievo per gli esami di laboratorio presso il proprio comune o frazione di residenza”.

Alle parole del DSS di Asl1 fanno eco quelle del vice sindaco di Sanremo Costanza Pireri: “Siamo molto soddisfatti per la ripresa e l'ampliamento del servizio di prelievi itinerante. Il lavoro in sinergia premia sempre e pertanto ringrazio Asl1 per aver accolto le richieste dei cittadini”.

Le sedi sono le seguenti – Distretto di Ventimiglia:

Airole (1° lunedì del mese - piazza San Filippo e Giacomo), Isolabona (1° giovedì del mese - parcheggio palestra comunale), Pigna (2° e 4° lunedì del mese - via San Tommaso c/o Protezione Civile), Vallebona (2° e 4° venerdì del mese - via Giovanni XXIII 27), Dolceacqua (1° e 3° lunedi del mese - presso comune ex ambulatorio), Soldano (1° e 3° martedì del mese - sede piazza vecchia), Seborga (4° lunedi del mese - via della Zecca), Perinaldo (2° e 4 ° venerdi del mese - via Gramsci 30 a fianco farmacia), Roverino fraz. Ventimiglia (1°, 2°, 3° e 4° giovedi del mese - Protezione civile di fronte cimitero), Apricale (4° mercoledi del mese – piazzale cimitero).

Distretto di Sanremo:

Badalucco (1°, 2° e 3° mercoledì del mese – piazza Marconi), Molini di Triora (1° venerdì del mese – via Nuova c/o ambulatorio), Ceriana (2° 3 4° martedì del mese – corso Italia), Ospedaletti (2°, 3° e 4° mercoledì del mese – lungomare fronte Comune), Taggia (3° lunedì del mese + 2° e 4° giovedì del mese – piazza degli Eroi Taggesi 3/B), Castellaro (3° giovedi del mese – via Dante Alighieri c/o vicolo del Comune), Triora (3° venerdì del mese – di fronte al municipio), Montalto Carpasio (4° sabato del mese – piazza Marco Dino Rossi), Pompeiana (1° mercoledi del mese – presso Comune via De Gasperi), Bajardo (1° venerdi del mese – via Roma c/o Comune), Coldirodi fraz. Sanremo (2° lunedi del mese - piazza San Luigi ( sopra le scuole ) ), Bussana fraz. Sanremo (3° martedi del mese – piazza Chiappe), Poggio fraz. Sanremo (4° martedi del mese - Piazza S. Margherita).

Distretto di Imperia:

Cipressa (1° sabato del mese – piazza Martini vicino oratorio), Dolcedo (2° sabato del mese – piazza Don Angelo Minzoni), Pietrabruna (3° sabato del mese – viale Kennedy a fianco studio medico). E' in fase di attivazione il servizio anche nei comuni di Diano San Pietro e Villa Faraldi.