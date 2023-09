Al via la 13esima edizione di ‘Fattorie Aperte’, Vice Presidente Piana: “L’obiettivo è quello di azzerare la distanza tra i campi e la tavola”

Sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre 2023 torna l’appuntamento educational Fattorie Aperte 2023 in Liguria, con 25 fattorie e 3 ittiturismi per un totale di 28 aziende coinvolte da Ponente a Levante, distribuite sulle quattro province. L’iniziativa 'Fattorie aperte', giunta alla 13esima edizione, è organizzata dalla Regione Liguria, in collaborazione con il Sistema Camerale della Liguria, l’Ufficio Scolastico Regionale, le organizzazioni professionali agricole (CIA, Cisl- UGC, Coldiretti e Confagricoltura) e della pesca (Coldiretti-Impresa pesca, Confcooperative e Legacoop). Le fattorie didattiche offrono tutto l’anno attività e laboratori rivolte alle scuole, seguono standard precisi e hanno tassativamente all’attivo un percorso formativo di circa 80 ore, cui fa seguito la sottoscrizione della Carta degli impegni e della qualità.



“L’obiettivo di Fattorie Aperte – spiega il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura e al Marketing Territoriale Alessandro Piana - è quello di azzerare la distanza tra i campi e la tavola coinvolgendo i bambini tramite attività e laboratori per raccontare i saperi della terra e del mare. Gli incontri formativi possono essere integrati e completati organizzando sessioni preliminari in aula. Le 60 esperienze in azienda sono inclusive e gratuite, con un alto tasso di operatività e una moltitudine di percorsi dai segreti dell’orto a quelli del bosco passando per gli oliveti, i vigneti, gli animali e la pesca. A queste si aggiunge un concorso fotografico intitolato 'Scattiamo … in fattoria' per stimolare la sensibilità e la creatività dei partecipanti”.



Basterà realizzare delle immagini durante gli appuntamenti di Fattorie Aperte e inviare l’opera con cui concorrere entro il 14 novembre secondo le modalità evidenziate sul sito www.lamialiguria.it. Le fotografie più votate, divise nelle due categorie 'adulti' e 'bambin' saranno premiate in Regione Liguria dal vice presente Alessandro Piana con prodotti enogastronomici liguri.



In caso di maltempo la manifestazione 'Fattorie Aperte 2023' verrà rimandata a sabato 7 e domenica 8 ottobre 2023. Per partecipare ai laboratori e alle visite è necessario prenotare contattando direttamente la fattoria o l'azienda ittica interessata. Inoltre, anche quest’anno, i visitatori di 'Fattorie didattiche aperte' potranno compilare online il questionario di gradimento della visita in fattoria: https://forms.gle/t7ozqPVm7VjrvH7a8 .



A questo link l’elenco delle strutture che aderiscono all’iniziativa