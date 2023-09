Il Lions club Bordighera Otto Luoghi apre l'anno sociale 2023-2024

Nella serata di mercoledì 20 settembre, presso il ristorante Marixx a Ventimiglia, si è tenuta la cena di apertura del nuovo anno lionistico. Il presidente del Lions club Bordighera Otto Luoghi Maura Lanteri con un po' di emozione dopo il rituale del tocco di campana ha preso la parola e salutato i numerosi soci presenti e i graditissimi ospiti.

La presidente ha esposto il suo programma di questo anno puntato principalmente su due obbietti: il primo è aiutare le ragazze madri, nello specifico la Casa di Accoglienza Miracolo della Vita di Taggia. "Per questo service saremo anche aiutati e supportati del club Lions di Arma di Taggia" - fa sapere la presidentessa.

Per il secondo obbiettivo è già stata deliberata una somma per aiutare il museo Bicknell di Bordighera nell’acquisto di circa 60 dipinti dello stesso Bicknell. Nel presentare gli altri service in programma è stata data alla parola all’officer distrettuale Gigi Amorosa che ha spiegato come si è arrivati ad intitolare una via a Melvin Jones, fondatore dei Lions, nel comune di Vallecrosia: "Questo avverrà nel mese di ottobre ma non abbiamo ancora la data ufficiale" - annuncia.

La serata è stata curata in modo impeccabile dal cerimoniere Davide Tacchi. "Vi aspettiamo numeri alla prossima serata che si terrà presso il ristorante Le Terme di Pigna con una degustazione di birre spiegate da un mastro birraio" - anticipano i lions.