Monaco, "Il Misantropo" di Molière in scena al teatro Princessa Grace

Forte delle 1.500 rappresentazioni di Dorian Gray e del successo di L'idiot realizzato nel 2018 al Teatro Principessa Grace, Thomas Le Douarec offre una versione contemporanea e frenetica di Misantropo con una troupe a cui non mancano talento ed energia.

Rispettando perfettamente il testo in alessandrini di Molière, attore e regista, si rivolge a tutte le generazioni, nel mondo di oggi in cui laptop, schermi e reti fanno parte della vita quotidiana e fanno parte dell'arredamento.

Anche se è stata scritta più di 350 anni fa, l'opera non è invecchiata per niente e ne dimostra tutta la genialità l'autore. Il Maestro voleva "riuscire a rappresentare un uomo intero, solitario, totale sincero, intransigente e confrontarlo con una società contemporanea superficiale e piena di pretese, cieche e ipocrite, in perenne bisogno di riconoscimento e incapaci di farlo, dare un significato profondo alla sua esistenza" - dice Tommaso Le Douaréc.

