Ospedale di Sanremo, "professionalità e disponibilità": i ringraziamenti al reparto di ortopedia

Una lettrice ci ha scritto per ringraziare pubblicamente il reparto di ortopedia dell'ospedale di Sanremo.

"A seguito di una caduta accidentale mi sono ritrovata al pronto soccorso di Sanremo, località in cui soggiornavo per le ferie, proveniente da Milano. Dopo i vari accertamenti Rx e visita ortopedica sono stata ricoverata nel reparto ortopedia per una frattura trimalleolare. Il ricovero si è prolungato più del consueto per la dovuta sospensione di un farmaco che assumevo poi, finalmente, l’intervento chirurgico" - racconta Luisa Salerno - "Mi sento in dovere, oltre che piacere, di ringraziare infinitamente tutto il personale del reparto di ortopedia, al 4 piano, che ha dimostrato in maniera eccellente professionalità, disponibilità, cura e unanimità che ho notato non solo nei miei confronti ma anche verso tutti i pazienti".