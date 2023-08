Ospedale di Imperia, "medici e personale sanitario professionali": i ringraziamenti al reparto di pneumologia

Un lettore ci ha scritto per ringraziare pubblicamente il personale del reparto di pneumologia di Imperia.

"Sono stato ricoverato nel reparto di pneumologia per oltre 10 giorni per seri problemi respiratori. Adesso, dimesso sono rientrato a casa e sto molto meglio" - fa sapere Angelo Taddio - "Devo ringraziare il dottor Claudio De Michelis, direttore del Dipartimento medico, tutta l’equipe, la coordinatrice infermieristica Mariarosa Di Blasio e tutti gli altri operatori e Oss che, con la loro premura e umanità, hanno reso la mia degenza e i problemi legati ad essa più leggeri e sopportabili. Li ringrazio di cuore, qui in ospedale ho incontrato un reparto d’eccellenza, tutti impegnati con grande umanità oltre che con competenza e serietà".

"Il reparto di pneumologia di Imperia è un illustre esempio di buona sanità, grazie ai medici e personale sanitario di alto profilo professionale. Il suo personale medico, infermieristico e Oss fanno il loro mestiere con il cuore e non sembrano che facciano un lavoro, ma una e vera 'missione' ricca di umanità, non ho parole per dire infinitamente grazie" - conclude.