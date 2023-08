Bordighera, palma crolla in strada: paura tra i passanti (Foto)

Una palma è crollata improvvisamente a Bordighera. E' successo oggi in piazza Ruffini all'incrocio con via Regina Margherita, davanti alla chiesa Terrasanta, durante la "Giornata commerciale del ribasso" organizzata dalla Confcommercio.

Sul posto sono intervenuti la polizia locale, la protezione civile e i vigili del fuoco per rimuovere la palma e mettere in sicurezza l'area.

Anche se la manifestazione, nella giornata odierna, ha attirato tanti cittadini e turisti lungo la via, chiusa al traffico e trasformata in un'isola pedonale dello shopping per l'occasione, fortunatamente non si sono registrati feriti.