Shopping a Bordighera, la "Giornata commerciale del ribasso" ravviva il centro (Foto e video)

E' iniziata la "Giornata commerciale del ribasso" a Bordighera, giunta quest’anno alla 42esima edizione. Dalle 8 di questa mattina il centro città si è trasformato in un'isola pedonale dello shopping.

La manifestazione, organizzata dalla Confcommercio, ha attirato cittadini e turisti a caccia delle offerte proposte dai commercianti lungo via Vittorio Emanuele II, chiusa al traffico per l'occasione, dove sono state allestite diverse bancarelle che vendono prodotti di ogni genere.

Ad animare le vie la filodiffusione musicale e una speciale isola del gusto. La manifestazione, che durerà fino alle 20, si sta svolgendo in totale sicurezza grazie all'egregio lavoro della Protezione civile, dei carabinieri e della polizia locale che ha anche controllato la viabilità che, per l’occasione, è stata deviata in via Pasteur, sulla Romana e in corso Europa.